النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۹۲مشاهدات
‍ پ

أمير عبداللهيان يؤكد ضرورة التزام الحكومة السويدية بتعهداتها بموجب معاهدة فيينا

وفي هذه المكالمة الهاتفية، تحدث أمير عبداللهيان أيضًا مع موظف السفارة الذي تعرض للاعتداء وتمنى له الشفاء العاجل.
رمز الخبر: ۶۸۹۰۰
تأريخ النشر: 28 January 2024

في أعقاب التجمع غير القانوني لعدد من المتظاهرين المناوئين أمام سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في ستوكهولم والاعتداء لاحقا على أحد موظفي السفارة، أكد وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان ضرورة التزام الحكومة السويدية بتعهداتها بموجب معاهدة فيينا.

واثر التجمع غير القانوني لحفنة من المناوئين أمام سفارة جمهورية إيران الإسلامية في ستوكهولم والاعتداء لاحقا على أحد موظفي السفارة، تباحث وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان في محادثة هاتفية مع محمد أحمدي، القائم بالأعمال المؤقت للسفارة حول احدث الاوضاع الحاصلة.

وفي هذه المحادثة الهاتفية شرح محمد أحمدي الاوضاع قائلأ: بمجرد حدوث هذا العمل غير القانوني، تم ابلاغ الجانب السويدي باحتجاج الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشديد، في طهران وستوكهولم، مع التأكيد على ضرورة تحديد هوية ومعاقبة الفاعلين.

واضاف: المسؤولون السويديون قدموا في اجتماعات ومكالمات هاتفية، بما في ذلك الاتصال الهاتفي لرئيس إدارة الشؤون الدولية والمدير العام للمراسم بوزارة الخارجية (السويدية)، اعتذارهم، وأكدوا التزام السويد بحفظ وتوفير امن السفارة وموظفيها وفقا لمعاهدة فيينا للحقوق الدبلوماسية ، وفي هذا الصدد، وبالتعاون مع الشرطة السويدية، تم إلقاء القبض على 5 مهاجمين، وستستمر متابعة هذه القضية حتى تتم إدانة مرتكبي الاعتداء.

وفي هذه المكالمة الهاتفية، تحدث أمير عبداللهيان أيضًا مع موظف السفارة الذي تعرض للاعتداء وتمنى له الشفاء العاجل.

كما أكد وزير الخارجية على ضرورة التزام الحكومة السويدية بتعهداتها بموجب معاهدة فيينا.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
آخرالاخبار
استهداف خط إمداد الاحتلال وسط قطاع غزة وتدمير آليات له في خان يونس
وزيرة خارجية جنوب أفريقيا : قرار محكمة العدل الدولية تاريخي
المقاومة الإسلامية في العراق تهاجم قاعدة عين الأسد بالطيران المسيّر
ايران.. تصدير 10.5 مليون طن من الأسمنت إلى 25 دولة خلال 9 أشهر
المتهم بتنفيذ الهجوم على سفارة أذربيجان في طهران يمثل امام القضاء الايراني
رئيسا إيران وتركيا يتفقان على إنشاء منطقة تجارة حرة
أمير عبداللهيان يؤكد ضرورة التزام الحكومة السويدية بتعهداتها بموجب معاهدة فيينا
ايران تدين بشدة الاعتداء المسلح الذي وقع في ضواحي مدينة سراوان
القسام تنشر رسالة هامة حول أسرى الإحتلال بغزة
ايران تحرز فضية وبرونزية بكأس العالم لتسلق الجليد في سويسرا
وزيرا خارجية ايران وقطر يستعرضان هاتفيا القضايا الثنائية والتطورات بغزة والمنطقة
أمير عبد اللهيان: الأعداء يحاولون استهداف سياسة الجوار الإيرانية بالإرهاب
مسؤول امني يتحدث عن تفاصيل مقتل 9 باكستانيين جنوب شرقي البلاد
سفير جنوب افريقيا في طهران : لن نستسلم لاي ضغوط في مسار الدفاع عن فلسطين
يجب التصدي بجد لمحاولات إثارة الاجواء في العلاقات الايرانية الباكستانية
ايران.. تصدير 10.5 مليون طن من الأسمنت إلى 25 دولة خلال 9 أشهر
أمير عبد اللهيان: الأعداء يحاولون استهداف سياسة الجوار الإيرانية بالإرهاب
المقاومة الإسلامية في العراق تهاجم قاعدة عين الأسد بالطيران المسيّر
القسام تنشر رسالة هامة حول أسرى الإحتلال بغزة
رئيسا إيران وتركيا يتفقان على إنشاء منطقة تجارة حرة
استهداف خط إمداد الاحتلال وسط قطاع غزة وتدمير آليات له في خان يونس
وزيرة خارجية جنوب أفريقيا : قرار محكمة العدل الدولية تاريخي
مسؤول امني يتحدث عن تفاصيل مقتل 9 باكستانيين جنوب شرقي البلاد
وزيرا خارجية ايران وقطر يستعرضان هاتفيا القضايا الثنائية والتطورات بغزة والمنطقة
المتهم بتنفيذ الهجوم على سفارة أذربيجان في طهران يمثل امام القضاء الايراني
أمير عبداللهيان يؤكد ضرورة التزام الحكومة السويدية بتعهداتها بموجب معاهدة فيينا
ايران تدين بشدة الاعتداء المسلح الذي وقع في ضواحي مدينة سراوان
ايران تحرز فضية وبرونزية بكأس العالم لتسلق الجليد في سويسرا
سفير جنوب افريقيا في طهران : لن نستسلم لاي ضغوط في مسار الدفاع عن فلسطين
يجب التصدي بجد لمحاولات إثارة الاجواء في العلاقات الايرانية الباكستانية