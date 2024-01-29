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ايران تدين بشدة الاعتداء المسلح الذي وقع في ضواحي مدينة سراوان

وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية أن التحقيق في هذا المجال جار من قبل السلطات المعنية في إيران، وأضاف ان إيران وباكستان لن تسمحا للأعداء بالمساس بالعلاقات الأخوية بين البلدين.
رمز الخبر: ۶۸۸۹۹
تأريخ النشر: 28 January 2024

أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية بشدة الاعتداء المسلح الذي وقع اليوم السبت في ضواحي مدينة سراوان ، وقال إن إيران وباكستان لن تسمحا لأعدائهما بالمساس بالعلاقات الأخوية بين البلدين.

وفي هذا الصدد، أدان ناصر كنعاني بشدة الاعتداء المسلح الذي وقع صباح اليوم في ضواحي سراوان محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق ايران، والذي أدى بحسب التقارير الأولية وما زال قيد التحقيق، إلى مقتل 9 مواطنين باكستانيين وإصابة 3 أشخاص، وأعرب عن تعاطفه مع الحكومة الباكستانية وذوي الضحايا.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية أن التحقيق في هذا المجال جار من قبل السلطات المعنية في إيران، وأضاف ان إيران وباكستان لن تسمحا للأعداء بالمساس بالعلاقات الأخوية بين البلدين.

وقال نائب محافظ سيستان وبلوشستان لشؤون الامن والشرطة، علي رضا مرحمتي، إن ثلاثة مسلحين أطلقوا النار على أجانب في مقر إقامة الأجانب في سيركان سراوان، ما أدى إلى مقتل تسعة أشخاص وإصابة ثلاثة آخرين.

وأكد أن الأجهزة القضائية والأمنية والاستخباراتية في سيستان وبلوشستان ستتصدى بالتأكيد لعوامل الانفلات الأمني ​​في المحافظة.

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