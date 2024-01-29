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ايران تحرز فضية وبرونزية بكأس العالم لتسلق الجليد في سويسرا

كما حل ايضا متسلقو الجليد الايرانيين عماد حسيني بالمركز السادس، ومجتبى هاشمي بالمركز الثالث عشر، وشاهين نادري بالمركز الثامن عشر عن فئة " مادة السرعة" للرجال في هذه الجولة من المنافسات.
رمز الخبر: ۶۸۸۹۷
تأريخ النشر: 28 January 2024

احرزت ايران فضية وبرونزية بمنافسات كأس العالم لتسلق الجليد في منطقة "ساس في" السويسرية.

واستمرارا لموسم منافسات كأس العالم لتسلق الجليد، أقيمت جولة أخرى من هذه المنافسات، التي تستضيفها منطقة "ساس في" السويسرية ،بمشاركة متسلقي الجليد الإيرانيين في قسمي الرجال والسيدات.

وعن فئة " مادة السرعة" للرجال في هذه الجولة من المنافسات، وصل المتسلقون الايرانيون الى المرحلة النهائية بحوصولهم على الرتب اللازمة، بحيث حصل المتسلق "محسن بهشتي راد " على الميدالية الفضية بينما حصد المتسلق " محمد رضا صفدريان " الميدالية البرونزية.

بينما فاز المتسلق المنغولي شولونباتار بالميدالية الذهبية عن هذه الفئة.

كما حل ايضا متسلقو الجليد الايرانيين عماد حسيني بالمركز السادس، ومجتبى هاشمي بالمركز الثالث عشر، وشاهين نادري بالمركز الثامن عشر عن فئة " مادة السرعة" للرجال في هذه الجولة من المنافسات.

اما عن فئة " مادة السرعة" للسيدات في هذه الجولة من المنافسات ، فقد حصلت شبنام أسدي على المركز السادس والناز ملكي على المركز العاشر.

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