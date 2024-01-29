وزيرا خارجية ايران وقطر يستعرضان هاتفيا القضايا الثنائية والتطورات بغزة والمنطقة

وبحسب وزير خارجية قطر، في هذا السياق، فإن الدوحة وواشنطن تلتزمان بالاتفاق المبرم، وان المراحل التنفيذية تجري بناء على الاتفاق الموقع بين البنك المركزي الايراني ونظيره القطري.

اجرى وزير الخارجية القطري "الشيخ محمد بن عبد الرحمن ال ثاني"، اليوم السبت، اتصالا هاتفيا مع نظيره الايراني "حسين امير عبداللهيان"، وتباحث الجانبان في اخر المستجدات المتعلقة بالقضايا الثنائية والحرب على غزة، وتطورات المنطقة.

واعتبر "ال ثاني" في هذا الاتصال، العلاقات بين الدوحة وطهران انها ايجابية، كما تطرق الى سير تقدم التعاون الثنائي فيما يخص طبيعة حصول ايران على اصولها المودعة في قطر.

وبحسب وزير خارجية قطر، في هذا السياق، فإن الدوحة وواشنطن تلتزمان بالاتفاق المبرم، وان المراحل التنفيذية تجري بناء على الاتفاق الموقع بين البنك المركزي الايراني ونظيره القطري.

على صعيد اخر، تباحث الوزيران الايراني والقطري، خلال هذا الاتصال الهاتفي، حول التطورات في فلسطين، مع التنويه الى مطلب اغلبية اللاعبين بوقف الحرب على غزة والتركيز الجاد على حل الازمة سياسيا.