النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۹۴مشاهدات
‍ پ

وزيرا خارجية ايران وقطر يستعرضان هاتفيا القضايا الثنائية والتطورات بغزة والمنطقة

وبحسب وزير خارجية قطر، في هذا السياق، فإن الدوحة وواشنطن تلتزمان بالاتفاق المبرم، وان المراحل التنفيذية تجري بناء على الاتفاق الموقع بين البنك المركزي الايراني ونظيره القطري.
رمز الخبر: ۶۸۸۹۶
تأريخ النشر: 28 January 2024

اجرى وزير الخارجية القطري "الشيخ محمد بن عبد الرحمن ال ثاني"، اليوم السبت، اتصالا هاتفيا مع نظيره الايراني "حسين امير عبداللهيان"، وتباحث الجانبان في اخر المستجدات المتعلقة بالقضايا الثنائية والحرب على غزة، وتطورات المنطقة.

واعتبر "ال ثاني" في هذا الاتصال، العلاقات بين الدوحة وطهران انها ايجابية، كما تطرق الى سير تقدم التعاون الثنائي فيما يخص طبيعة حصول ايران على اصولها المودعة في قطر.

وبحسب وزير خارجية قطر، في هذا السياق، فإن الدوحة وواشنطن تلتزمان بالاتفاق المبرم، وان المراحل التنفيذية تجري بناء على الاتفاق الموقع بين البنك المركزي الايراني ونظيره القطري.

على صعيد اخر، تباحث الوزيران الايراني والقطري، خلال هذا الاتصال الهاتفي، حول التطورات في فلسطين، مع التنويه الى مطلب اغلبية اللاعبين بوقف الحرب على غزة والتركيز الجاد على حل الازمة سياسيا.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
آخرالاخبار
استهداف خط إمداد الاحتلال وسط قطاع غزة وتدمير آليات له في خان يونس
وزيرة خارجية جنوب أفريقيا : قرار محكمة العدل الدولية تاريخي
المقاومة الإسلامية في العراق تهاجم قاعدة عين الأسد بالطيران المسيّر
ايران.. تصدير 10.5 مليون طن من الأسمنت إلى 25 دولة خلال 9 أشهر
المتهم بتنفيذ الهجوم على سفارة أذربيجان في طهران يمثل امام القضاء الايراني
رئيسا إيران وتركيا يتفقان على إنشاء منطقة تجارة حرة
أمير عبداللهيان يؤكد ضرورة التزام الحكومة السويدية بتعهداتها بموجب معاهدة فيينا
ايران تدين بشدة الاعتداء المسلح الذي وقع في ضواحي مدينة سراوان
القسام تنشر رسالة هامة حول أسرى الإحتلال بغزة
ايران تحرز فضية وبرونزية بكأس العالم لتسلق الجليد في سويسرا
وزيرا خارجية ايران وقطر يستعرضان هاتفيا القضايا الثنائية والتطورات بغزة والمنطقة
أمير عبد اللهيان: الأعداء يحاولون استهداف سياسة الجوار الإيرانية بالإرهاب
مسؤول امني يتحدث عن تفاصيل مقتل 9 باكستانيين جنوب شرقي البلاد
سفير جنوب افريقيا في طهران : لن نستسلم لاي ضغوط في مسار الدفاع عن فلسطين
يجب التصدي بجد لمحاولات إثارة الاجواء في العلاقات الايرانية الباكستانية
ايران.. تصدير 10.5 مليون طن من الأسمنت إلى 25 دولة خلال 9 أشهر
أمير عبد اللهيان: الأعداء يحاولون استهداف سياسة الجوار الإيرانية بالإرهاب
المقاومة الإسلامية في العراق تهاجم قاعدة عين الأسد بالطيران المسيّر
القسام تنشر رسالة هامة حول أسرى الإحتلال بغزة
رئيسا إيران وتركيا يتفقان على إنشاء منطقة تجارة حرة
استهداف خط إمداد الاحتلال وسط قطاع غزة وتدمير آليات له في خان يونس
وزيرة خارجية جنوب أفريقيا : قرار محكمة العدل الدولية تاريخي
مسؤول امني يتحدث عن تفاصيل مقتل 9 باكستانيين جنوب شرقي البلاد
وزيرا خارجية ايران وقطر يستعرضان هاتفيا القضايا الثنائية والتطورات بغزة والمنطقة
المتهم بتنفيذ الهجوم على سفارة أذربيجان في طهران يمثل امام القضاء الايراني
أمير عبداللهيان يؤكد ضرورة التزام الحكومة السويدية بتعهداتها بموجب معاهدة فيينا
ايران تدين بشدة الاعتداء المسلح الذي وقع في ضواحي مدينة سراوان
ايران تحرز فضية وبرونزية بكأس العالم لتسلق الجليد في سويسرا
سفير جنوب افريقيا في طهران : لن نستسلم لاي ضغوط في مسار الدفاع عن فلسطين
يجب التصدي بجد لمحاولات إثارة الاجواء في العلاقات الايرانية الباكستانية