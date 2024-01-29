شركة الشحن البحري ميرسك : سفينتان ترفعان العلم الأمريكي تبتعدان عن باب المندب

واضافت "ميرسك" عبر بيان لها اليوم الأربعاء : ان سفينة تابعة للبحرية الأمريكية، مصاحبة للسفينتين اعترضت مقذوفات بعد رؤية الانفجارات.

أعلنت شركة الشحن البحري ميرسك، أن سفينتين ترفعان العلم الأمريكي تبتعدان عن مضيق باب المندب بعد انفجارات قريبة.

واضافت "ميرسك" عبر بيان لها اليوم الأربعاء : ان سفينة تابعة للبحرية الأمريكية، مصاحبة للسفينتين اعترضت مقذوفات بعد رؤية الانفجارات.

واوضحت : السفينتان وطاقمهما وحمولتهما لم تتعرضا لضرر والبحرية الأمريكية ترافقهما.

ويبدو أن الانفجارات التي وقعت بالقرب من سفينتي الشحن الأمريكيتين، كانت رسائل تحذير نارية من اليمن للسفينتين بشان العبور من المنطقة؛ حيث تستهدف البحرية اليمنية التابعة لحكومة صنعاء السفن الأمريكية أيضاً رداً على القصف الأمريكي والحرب التي تشنها واشنطن عسكرياً ضد اليمن على خلفية موقف الأخيرة من استمرار دعم المقاومة الفلسطينية ومواجهة كيان الاحتلال الإسرائيلي حتى إيقاف عدوان الكيان على قطاع غزة.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن الجيش الأميركي، أنه نفذ ضربات جديدة في اليمن؛ زاعما بأنها استهدفت صاروخين لجماعة انصارالله اليمنية، كانا جاهزين للإطلاق وشكلا "تهديداً وشيكاً" على السفن التجارية والحربية في البحر الأحمر.



وأعادت الولايات المتحدة الامريكية، منذ أيام، إدراج حركة انصارالله اليمنية، على "قائمة المنظمات الإرهابية".