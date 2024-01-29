النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۱۱۴مشاهدات
‍ پ

شركة الشحن البحري ميرسك : سفينتان ترفعان العلم الأمريكي تبتعدان عن باب المندب

واضافت "ميرسك" عبر بيان لها اليوم الأربعاء : ان سفينة تابعة للبحرية الأمريكية، مصاحبة للسفينتين اعترضت مقذوفات بعد رؤية الانفجارات.
رمز الخبر: ۶۸۸۹۱
تأريخ النشر: 27 January 2024

أعلنت شركة الشحن البحري ميرسك، أن سفينتين ترفعان العلم الأمريكي تبتعدان عن مضيق باب المندب بعد انفجارات قريبة.

واضافت "ميرسك" عبر بيان لها اليوم الأربعاء : ان سفينة تابعة للبحرية الأمريكية، مصاحبة للسفينتين اعترضت مقذوفات بعد رؤية الانفجارات.

واوضحت : السفينتان وطاقمهما وحمولتهما لم تتعرضا لضرر والبحرية الأمريكية ترافقهما.

ويبدو أن الانفجارات التي وقعت بالقرب من سفينتي الشحن الأمريكيتين، كانت رسائل تحذير نارية من اليمن للسفينتين بشان العبور من المنطقة؛ حيث تستهدف البحرية اليمنية التابعة لحكومة صنعاء السفن الأمريكية أيضاً رداً على القصف الأمريكي والحرب التي تشنها واشنطن عسكرياً ضد اليمن على خلفية موقف الأخيرة من استمرار دعم المقاومة الفلسطينية ومواجهة كيان الاحتلال الإسرائيلي حتى إيقاف عدوان الكيان على قطاع غزة.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن الجيش الأميركي، أنه نفذ ضربات جديدة في اليمن؛ زاعما بأنها استهدفت صاروخين لجماعة انصارالله اليمنية، كانا جاهزين للإطلاق وشكلا "تهديداً وشيكاً" على السفن التجارية والحربية في البحر الأحمر.
 
وأعادت الولايات المتحدة الامريكية، منذ أيام، إدراج حركة انصارالله اليمنية، على "قائمة المنظمات الإرهابية".

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
آخرالاخبار
استهداف خط إمداد الاحتلال وسط قطاع غزة وتدمير آليات له في خان يونس
وزيرة خارجية جنوب أفريقيا : قرار محكمة العدل الدولية تاريخي
المقاومة الإسلامية في العراق تهاجم قاعدة عين الأسد بالطيران المسيّر
ايران.. تصدير 10.5 مليون طن من الأسمنت إلى 25 دولة خلال 9 أشهر
المتهم بتنفيذ الهجوم على سفارة أذربيجان في طهران يمثل امام القضاء الايراني
رئيسا إيران وتركيا يتفقان على إنشاء منطقة تجارة حرة
أمير عبداللهيان يؤكد ضرورة التزام الحكومة السويدية بتعهداتها بموجب معاهدة فيينا
ايران تدين بشدة الاعتداء المسلح الذي وقع في ضواحي مدينة سراوان
القسام تنشر رسالة هامة حول أسرى الإحتلال بغزة
ايران تحرز فضية وبرونزية بكأس العالم لتسلق الجليد في سويسرا
وزيرا خارجية ايران وقطر يستعرضان هاتفيا القضايا الثنائية والتطورات بغزة والمنطقة
أمير عبد اللهيان: الأعداء يحاولون استهداف سياسة الجوار الإيرانية بالإرهاب
مسؤول امني يتحدث عن تفاصيل مقتل 9 باكستانيين جنوب شرقي البلاد
سفير جنوب افريقيا في طهران : لن نستسلم لاي ضغوط في مسار الدفاع عن فلسطين
يجب التصدي بجد لمحاولات إثارة الاجواء في العلاقات الايرانية الباكستانية
ايران.. تصدير 10.5 مليون طن من الأسمنت إلى 25 دولة خلال 9 أشهر
أمير عبد اللهيان: الأعداء يحاولون استهداف سياسة الجوار الإيرانية بالإرهاب
المقاومة الإسلامية في العراق تهاجم قاعدة عين الأسد بالطيران المسيّر
القسام تنشر رسالة هامة حول أسرى الإحتلال بغزة
استهداف خط إمداد الاحتلال وسط قطاع غزة وتدمير آليات له في خان يونس
وزيرة خارجية جنوب أفريقيا : قرار محكمة العدل الدولية تاريخي
رئيسا إيران وتركيا يتفقان على إنشاء منطقة تجارة حرة
مسؤول امني يتحدث عن تفاصيل مقتل 9 باكستانيين جنوب شرقي البلاد
وزيرا خارجية ايران وقطر يستعرضان هاتفيا القضايا الثنائية والتطورات بغزة والمنطقة
المتهم بتنفيذ الهجوم على سفارة أذربيجان في طهران يمثل امام القضاء الايراني
أمير عبداللهيان يؤكد ضرورة التزام الحكومة السويدية بتعهداتها بموجب معاهدة فيينا
ايران تدين بشدة الاعتداء المسلح الذي وقع في ضواحي مدينة سراوان
ايران تحرز فضية وبرونزية بكأس العالم لتسلق الجليد في سويسرا
سفير جنوب افريقيا في طهران : لن نستسلم لاي ضغوط في مسار الدفاع عن فلسطين
يجب التصدي بجد لمحاولات إثارة الاجواء في العلاقات الايرانية الباكستانية