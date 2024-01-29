سفير إيران لدى باكستان یصل إلى إسلام آباد

وکتب سفير باكستان لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية "محمد مدثر تیبو"،على حسابه الرسمي على منصة (X): إن إيران وباكستان لهما ثقلهما الاقليمي وتتطلعان الى تعزيز العلاقات التاريخية والشعبية بينهما.

وصل سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في باكستان "رضا اميري مقدم" إلى إسلام آباد، لاستئناف مهمته الدبلوماسية بناءا علی الاتفاق الذي تم التوصل إليه بعد المحادثة الهاتفية الأخيرة بين وزير الخارجية الإيراني ونظيره الباكستاني.

ووصل "رضا أميري مقدم" إلى مطار إسلام آباد الدولي في العاصمة الباكستانية قبل دقائق قليلة لاستئناف مهمته الدبلوماسية كسفير للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وقال سفير إيران لدى باكستان في رسالة علی اعتاب الزيارة المرتقبة لوزير الخارجية "حسين أمير عبد اللهيان" إلی إسلام آباد: إن "العلاقات التاريخية والعریقة بين البلدين الشقيقين إيران وباكستان توفر الأرضیة لحل قضايا تعكر صفو العلاقات وأعرب سفير بلادنا عن أمله في وقوف طهران وإسلام آباد بوجه الإرهاب من خلال "التعاون المتبادل".

وأید المدير العام لشؤون اسيا الجنوبية بوزارة الخارجية الايرانية "رسول موسوي"، أن سفير باكستان لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية "محمد مدثر تیبو"، وصل إلى طهران اليوم الجمعة.

یذکر أنه نشر "رسول موسوي" الیوم، على صفحته الشخصية صورة من لقائه مع سفير باكستان لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية "محمد مدثر تیبو"، وكتب: وصل السيد محمد مدثر تیبو، إلى طهران؛ وسيصل سفير إيران لدى باكستان "رضا اميري مقدم" إلى إسلام آباد،في غضون ساعات قليلة،

وتابع موسوي: "إن شعب وسلطات البلدين سعداء بعودة العلاقات إلى الأوضاع الجيدة المعتادة وفي الوضع الراهن،تقع مسؤولية تعزيز الصداقة والأخوة على عاتق وسائل الإعلام في كلا البلدين وهذه المسؤولية ثقيلة للغاية.

وکتب سفير باكستان لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية "محمد مدثر تیبو"،على حسابه الرسمي على منصة (X): إن إيران وباكستان لهما ثقلهما الاقليمي وتتطلعان الى تعزيز العلاقات التاريخية والشعبية بينهما.

وأضاف: لدينا الإرادة لبذل المزيد من الجهد من أجل باكستان أقوى، وقد بدأ الوقت لفتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين.

وقال : بناء على الرغبات الصادقة والطيبة للزعماء الباكستانيين، فإنني في طريقي إلى طهران.