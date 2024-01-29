برلماني ايراني: إيران وتركيا تؤكدان دعم الشعب الفلسطيني المظلوم

وقال: نحن في مجلس الشوری الإسلامي سنزيل العوائق أمام الحكومة الإیرانیة، لتوسيع العلاقات مع مختلف الدول من خلال وضع القوانين اللازمة.

قال رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإسلامي الإيراني"وحيد جلال زادة" إن إيران وتركيا تؤكدان على تجنب استمرار الحرب في غزة ودعم إحلال السلام في هذه المنطقة ودعم الشعب الفلسطيني المظلوم.

وأشار "وحيد جلال زادة" في تصريح خاص لمراسل وكالة "ارنا" إلى زيارة رئيس الجمهوریة إلى تركيا وقال: إن سياسة الجوار للحكومة الـ13 (حکومة الرئیس رئیسي) سجلت سجلاً ناجحاً في العامين الماضيين. وتوسيع العلاقات مع الجيران والتواصل مع الدول الأخرى يدل علی الفهم الصحيح لآية الله رئيسي للتطورات الدولية والإقليمية.

وأضاف أن ارتفاع مستوى العلاقات الاقتصادية بين إيران وتركيا إلى 30 مليار دولار أمر أكد عليه رئيسي إيران وتركيا، وسيتحقق بالتأكيد، وكان هذا أحد المواضيع المهمة خلال زيارة رئيس الجمهورية إلى تركيا.

وقال: إيران وتركيا دولتان فاعلتان وهامتان على المستوى الإقليمي، لذا فإن توسيع العلاقات بين البلدین،سيترك التأثیر علی المعادلات الإقليمية.

وتابع : إن إيران وتركيا تؤكدان على تجنب استمرار الحرب في غزة ودعم إحلال السلام في هذه المنطقة ودعم الشعب الفلسطيني المظلوم.

وصرح: من بين القضايا الأخرى التي أكدت عليها إيران وتركيا ضرورة الاعتراف بمنطقة القوقاز كمنطقة سلام کما أکدتا احترام الحدود الرسمية لدول هذه المنطقة والالتزام بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بمنطقة القوقاز.

وقال: نحن في مجلس الشوری الإسلامي سنزيل العوائق أمام الحكومة الإیرانیة، لتوسيع العلاقات مع مختلف الدول من خلال وضع القوانين اللازمة.