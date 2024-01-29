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قائد شؤون العلميات في الحرس الثوري:

جرائم الصهاينة في غزة كشفت طبيعة الديمقراطية الغربية

واردف قائلا: ان عالم اليوم متاثر بالعالم الإسلامي، والشهيد الحاج قاسم سليماني وأبناء هذا الشعب أحدثوا تغييرات على مستوى المنطقة والعالم الإسلامي.
رمز الخبر: ۶۸۸۸۵
تأريخ النشر: 27 January 2024

صرح قائد شؤون العمليات في الحرس الثوري الإسلامي العميد مرتضى ميريان ان جرائم الكيان الصهيوني في غزة كشفت للجميع طبيعة الديمقراطية الغربية.

وقال العميد ميريان في كلمته مساء الجمعة خلال مراسم احياء ذكرى شهداء الموانئ والملاحة البحرية الايرانية التي اقيمت في منطقة اروند الحرة بمحافظة خوزستان جنوب غرب ايران: اليوم أصبح واضحا لكل شعوب العالم طبيعة الديمقراطية الغربية التي يقتلون فيها الصحفيين الذين يغطون جرائم الكيان الصهيوني الغاصب، ويقصفون المستشفيات.

وأضاف: مقاومة الشعب الفلسطيني في غزة جعلت الديمقراطية الغربية المزيفة مكشوفة للجميع.

وتابع العميد ميريان في إشارة إلى تواجد محور المقاومة دفاعاً عن اهل غزة المظلومين: إن الكثير من دول المنطقة اليوم لا تتمتع بالاستقلال، فيما يقف الشعب اليمني إلى جانب الشعب الفلسطيني.

واردف قائلا: ان عالم اليوم متاثر بالعالم الإسلامي، والشهيد الحاج قاسم سليماني وأبناء هذا الشعب أحدثوا تغييرات على مستوى المنطقة والعالم الإسلامي.

وقال قائد شؤون العمليات في الحرس الثوري: ان شهداء الحرب المفروضة (1980-1988) لم يسمحوا بفقدان حتى شبر واحد من تراب البلاد.

وأضاف: ان الثورة الإسلامية تنتشر بقيادة قائد الثورة الاسلامية، ولو جرى التآمر علينا في اي مكان من العالم سنواجههم هنالك.

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