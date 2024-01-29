رئيس وزراء باكستان: إيران لا تزال الدولة الصديقة والشقيقة لنا

وقال رئيس وزراء الحكومة الباكستانية المؤقتة إن إيران لا تزال صديقنا وشقيقنا، ولحسن الحظ لا يوجد صراع استراتيجي أو اختلافات مبدئية بين الجارتين.

شدد رئيس وزراء باكستان "أنوار الحق كاكَر" على تاريخ الصداقة بين هذا البلد والجمهورية الإسلامية الإيرانية، وخاصة جهود إسلام آباد لمعالجة المخاوف الأمنية لجارتها، وقال: إن إيران لا تزال الدولة الصديقة والشقيقة لباكستان.

وقال "أنوار الحق كاكَر"خلال مقابلة مع العديد من القنوات الإخبارية الباكستانية، إن باكستان لطالما وقفت إلى جانب جارتها وشقيقتها إيران في مختلف الظروف الإقليمية والدولية ولم ينضم قط إلى المغامرات ضد هذا البلد.

وأضاف: "لقد اتخذت باكستان إجراءات في الماضي لمعالجة المخاوف الأمنية الإيرانية، بما في ذلك تسليم العناصر الإرهابية إلى طهران، والآن نأمل أن نتمكن من مواجهة التحديات المشتركة في حدودنا وذلك باستخدام قنوات الاتصال المتعددة بين البلدين، خاصة تعزيز التعاون الأمني ​​والاستخباراتي.

وقال رئيس وزراء الحكومة الباكستانية المؤقتة إن إيران لا تزال صديقنا وشقيقنا، ولحسن الحظ لا يوجد صراع استراتيجي أو اختلافات مبدئية بين الجارتين.

وشدد أنوار الحق على موقف باكستان الداعم لفلسطين، وقال إن الاعتراف بإسرائيل كدولة ليس له مبرر أخلاقي أو سياسي أو اقتصادي لباكستان. ونحن نرتكز على هذا النهج ولدينا إجماعًا وطنيًا في باكستان على أننا لن نعترف أبدًا بإسرائيل كدولة.