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الجهاد الإسلامي: قرار محكمة العدل الدولية لم يرقَ إلى المستوى المطلوب

واستنكرت "إحجام المحكمة عن إصدار قرار واضح بإلزام العدو بوقف فوري لإطلاق النار"، وذلك على الرغم من "إقرارها الضمني بالإبادة الجماعية التي يرتكبها بحق شعبنا في غزة".
رمز الخبر: ۶۸۸۸۱
تأريخ النشر: 27 January 2024

حذرت حركة الجهاد الإسلامي، الجمعة، من استغلال الكيان الإسرائيلي عدم صدور قرار بوقف إطلاق فوري للنار في قطاع غزة من محكمة العدل الدولية، ما يتيح لها "التصرف كما تشاء".

وقالت الحركة، في بيان: "بالرغم من التدبير المؤقت الذي أعلنت عنه محكمة العدل الدولية، إلا أن قراراتها لم ترق إلى مستوى طلب وقف القتل والعدوان وحماية للشعب الفلسطيني من الإبادة المستمرة، وهو ما قد يستغله العدو ليتصرف كما يشاء".

وأضافت: "إحجام المحكمة عن طلب وقف القتال فورا هو دليل على تحكم قوى الشر العالمية في المنظومات القانونية العالمية لمصالحها على حساب المظلومين".

واستنكرت "إحجام المحكمة عن إصدار قرار واضح بإلزام العدو بوقف فوري لإطلاق النار"، وذلك على الرغم من "إقرارها الضمني بالإبادة الجماعية التي يرتكبها بحق شعبنا في غزة".

وأشادت بالجهود التي بذلتها "حكومة جنوب إفريقيا لتعرية الإجرام الصهيوني وكشفه، وكسر الصمت العالمي إزاء حرب الإبادة المستمرة بحق شعبنا".

وفي وقت سابق الجمعة، أمرت محكمة العدل الدولية الاحتلال باتخاذ تدابير منع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة، لكن القرار لم يتضمن نص "وقف إطلاق النار".

وصدر القرار خلال جلسة عقدتها محكمة العدل الدولية بمدينة لاهاي الهولندية للبت في طلب جنوب إفريقيا اتخاذ تدابير احترازية في دعوى"الإبادة الجماعية" المرفوعة ضد "تل أبيب".

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