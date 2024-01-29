قيمة صادرات المنتجات المعرفية تصل الى 2.5 بنهاية العام الايراني

واشار الى تاسيس نحو ثمانية بيوت للحداثة والتكنولوجيا الايرانية في بعض البلدان كما تم تدشين اكثر من 20 مصنعا تكنولوجيا في بعض البلدان الجارة في مجال الدواء والمعدات الطبية.

توقع مساعد وزيرة الخارجية لشؤون الدبلوماسية الاقتصادية مهدي صفري ان تصل قيمة المنتجات المعرفية الى نحو 2.5 دولار بنهاية العام الايراني الجاري (ينتهي في 19 اذار/مارس).

واضاف صفري الذي رافق رئيس الجمهورية في زيارته الى تركيا، انه اضافة الى القضايا الاقتصادية والتجارية، فان التركيز قائم على التعامل ونقل التكنولوجيا والمنتجات المعرفية مضيفا ان رئيس الجمهورية وخلال زيارته الخارجية على مدى العامين الاخيرين، اكد على الصادرات وتبادل المنتجات التكنولوجية والمعرفية.

واوضح ان ايران حققت انجازات جيدة في مجالات مختلفة بما فيها المستلزمات الطبية وادوية البايو وتكنولوجيا المعلومات والهواء فضاء، وان العديد من هذه المنتجات، يمكن ان توفر ارضية التعاون والتبادل الاقتصادي مع سائر الدول.

واشار الى تاسيس نحو ثمانية بيوت للحداثة والتكنولوجيا الايرانية في بعض البلدان كما تم تدشين اكثر من 20 مصنعا تكنولوجيا في بعض البلدان الجارة في مجال الدواء والمعدات الطبية.

وتابع ان بيوت الحداثة والتكنولوجيا قد انشئت بجهود النيابة العلمية والتكنولوجية لرئاسة الجمهورية وبالتعاون مع وزارة الخارجية في كل من أوزبکستان وارمينيا، وفنزويلا، وکينیا و اوغندا.