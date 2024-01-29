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مظاهرة في كوريا الجنوبية تضامنا مع غزة وللمطالبة بوقف إطلاق النار

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، أن الاحتلال الصهيوني ارتكب 19 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية، راح ضحيتها 183 شهيدا و377 إصابة.
رمز الخبر: ۶۸۸۷۹
تأريخ النشر: 27 January 2024

نظم المتظاهرون في عاصمة كوريا الجنوبية مسيرة لوقف الإبادة الجماعية للفلسطينيين والمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة.

وخرجت مظاهرات في سيئول عاصمة كوريا الجنوبية، للمطالبة بوقف العدوان الصهيوني على قطاع غزة، وأعرب المتظاهرون عن تضامنهم مع غزة، ونددوا بالجرائم المرتكبة بحق أهلها.

ورفع المتظاهرون لافتات عليها صور الرئيس الأمريكي "جو بايدن" ورئيس الوزراء الصهيوني "بنيامين نتنياهو"، وهتفوا "فلسطين حرة" و"أوقفوا الإبادة الجماعية".

ونظرا للظروف المعيشية الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني خلال الأشهر القليلة الماضية بسبب حرب الاحتلال الصهيوني، رفع بعض المتظاهرين شعار "فلتعيش غزة".

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، أن الاحتلال الصهيوني ارتكب 19 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية، راح ضحيتها 183 شهيدا و377 إصابة.

يذكر أنه منذ 7 أكتوبر/تشرين الثاني الماضي، يشن الجيش الصهيوني حربا مدمرة على غزة، خلفت حتى أمس الجمعة، 26 ألفا و83 شهيدا، و64 ألفا و487 مصابا معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.

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