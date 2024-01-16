أمير عبداللهيان: الهجمات الاميركية البريطانية على اليمن خطأ استراتيجي يؤدي الى تصعيد التوتر بالمنطقة

ومع معارضته اللجوء إلى القوة وضرورة اهتمام كافة الأطراف بميثاق الأمم المتحدة والابتعاد عن الحرب، وصف دور الجمهورية الإسلامية الإيرانية بانه مهم في المساعدة على تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة.

أكد وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان في اتصال هاتفي مع الامين العام للامم المتحدة انتونيو غوتيريش، مساء الاثنين، ان الهجمات الاميركية البريطانية غير القانونية على اليمن خطأ استراتيجي سيؤدي الى تصعيد التوتر في المنطقة.

وفي إطار استمرار اتصالاته ومشاوراته الدبلوماسية، تباحث امير عبداللهيان مع الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريش ، مساء الاثنين، بشأن ضرورة وقف جرائم الكيان الصهيوني في غزة والتطورات الأخيرة في البحر الأحمر.

واذ ثمّن وزير الخارجية الايراني جهود ومواقف غوتيريش بشأن ضرورة وقف قتل المواطنين في غزة، أكد مرة أخرى ضرورة وقف هجمات الكيان الصهيوني على غزة.

وأعرب امير عبداللهيان عن قلقه إزاء الحالة الإنسانية المتدهورة في غزة، معلنا عن استعداد جمهورية إيران الإسلامية لإرسال مساعدات إنسانية إلى الشعب الفلسطيني.

وبالإشارة إلى التطورات الأخيرة في البحر الأحمر، أكد وزير الخارجية الايراني مرة أخرى الموقف المبدئي للجمهورية الإسلامية الإيرانية في الحفاظ على الامن البحري والملاحة البحرية، وقال: ان هدف اليمن من ايقاف السفن المتجهة الى الارض المحتلة هو وقف الجرائم والابادة الجماعية التي يقوم بها الكيان الصهيوني ضد مواطني غزة.

واعتبر أمير عبداللهيان الاجراءات غير القانونية الاخيرة التي قامت بها اميركا وبريطانيا بمهاجمة اليمن خطأ استراتيجيا سيؤدي إلى تصعيد التوتر في المنطقة.

وفي هذا الاتصال الهاتفي، أدان الأمين العام للأمم المتحدة مرة أخرى الحرب في غزة، مؤكدا على ضرورة وقف الحرب وإرسال المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وفي إشارة إلى التطورات الأخيرة في البحر الأحمر، أعرب أنتونيو غوتيريش عن قلقه إزاء انتشار المواجهات في المنطقة، واعتبر جهود الأمم المتحدة بانها تهدف إلى وقف الحرب وتقليل معاناة شعوب المنطقة.

ومع معارضته اللجوء إلى القوة وضرورة اهتمام كافة الأطراف بميثاق الأمم المتحدة والابتعاد عن الحرب، وصف دور الجمهورية الإسلامية الإيرانية بانه مهم في المساعدة على تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة.