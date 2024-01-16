أمیر عبد اللهیان و لاوروف یؤکدان استكمال اتفاقية التعاون الاستراتيجي بين إيران وروسيا

كما قال لافروف لوزير الخارجية الايراني اليوم : إن الوضع الراهن في البحر الأحمر، هو نتيجة لتصاعد التوتر في فلسطين، الأمر الذي تسبب في وضع متوترا للمنطقة ودول أخرى.

أكد وزيرا خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية روسيا الاتحادية، خلال اتصال هاتفي بينهما اليوم، على أهمية إستکمال اتفاقية التعاون الشامل والاستراتيجي بين البلدين.

وبحث وزير الخارجية الايراني "حسين أمير عبد اللهيان"، الیوم الاثنین ردا على الاتصال الهاتفي لوزير الخارجية الروسي "سيرغي لافروف"، في قضايا مدرجة على جدول أعمال العلاقات الثنائية بالإضافة إلى التطورات الإقليمية، بما في ذلك الوضع الأخير في البحر الأحمر.

وأكد أمير عبد اللهيان عزم البلدين على تطوير وتعزيز التعاون الثنائي، معربا عن أمله في أن تتم بحزم متابعة سائر الاتفاقات المبرمة بين طهران وموسكو.

وفيما يتعلق بالتطورات المهمة داخل المنطقة وخاصة الوضع الراهن بغزة، قال وزیر الخارجیة الایراني : إن استمرار هجمات الکیان الصهيوني على غزة والتدخلات الأمريكية في البحر الأحمر سيؤدي في مزيد من انعدام الأمن في المنطقة.

وأضاف : أمريكا تسعى إلى عسكرة البحر الأحمر بحجة القرار الجديد ولا شك لدينا في أن هذه الإجراءات لها تأثير في تفاقم حالة الانفلات الأمني ​​بالبحر الأحمر؛ واصفا مهاجمة اليمن بانه خطأ استراتيجي من جانب أمريكا.

الى ذلك، نوه وزير الخارجية الروسي بالعلاقات "المميزة والودية" القائمة بين البلدين، وقال : ان تعاون موسكو وطهران استراتيجي، وروسيا تلتزم دون قيد أو شرط بسيادة إيران ووحدة أراضيها، بما في ذلك الجزر الإيرانية في الخليج الفارسي؛ وهذا هو موقف موسكو الثابت ولا ينبغي التشكيك فيه على الإطلاق.

كما قال لافروف لوزير الخارجية الايراني اليوم : إن الوضع الراهن في البحر الأحمر، هو نتيجة لتصاعد التوتر في فلسطين، الأمر الذي تسبب في وضع متوترا للمنطقة ودول أخرى.