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وزير الاقتصاد: انخفاض معدل التضخم محط اهتمامنا في الآفاق الاقتصادية لإيران

تمت الموافقة على 529 مشروعا استثماريا أجنبيا حتى الآن في الحكومة الثالثة عشرة ( حکومة الرئیس رئیسي) بقيمة تزيد على 9 مليارات دولار وهي في طور التنفيذ.
رمز الخبر: ۶۸۸۰۱
تأريخ النشر: 16 January 2024

قال وزير الاقتصاد الايراني "احسان خاندوزي": سوف تستمر الآفاق الاقتصادية لإيران في العام الجديد بالاعتماد علی انخفاض التضخم وكان هدف الحكومة الایرانیة هو تنفيذ سياسات استقرار الاقتصاد الكلي من أجل تقليل سرعة محركات التضخم.

وقال "احسان خاندوزي" في مؤتمره الصحفي اليوم الثلاثاء : كانت هناك سياسات معينةعلى جدول أعمال الحكومة، بما في ذلك کبح نمو السيولة، خاصة في الأشهر العشرة الأولى من  

العام الإيراني الحالي. وتشير أحدث إحصائيات البنك المركزي للجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى أن معدل نمو السيولة في الشهر الماضي بلغ 27بالمائة مسجلا انخفاضاً بنسبة 6.4% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وأضاف : شهدنا خلق 705 آلاف فرصة عمل، في البلاد منذ خريف العام الماضي وانخفض معدل البطالة إلى 7.6% . 

وعن ارتفاع أسعار صرف العملات الأجنبية في الأيام الأخيرة قال: معظم تقلبات العملات الأجنبية في الأيام الأخيرة تعود إلی التطورات العسكرية في المنطقة، خاصة بعد العدوان على 

اليمن وسنشهد عودة الهدوء إلى السوق بعد خفض التصعید کما ترك توقف الشحن الصيني بمناسبة العام الجديد ونمو الطلب على نقل البضائع تاثيرا على ارتفاع أسعار صرف العملات الأجنبية.

وأضاف: تمت الموافقة على 529 مشروعا استثماريا أجنبيا حتى الآن في الحكومة الثالثة عشرة ( حکومة الرئیس رئیسي) بقيمة تزيد على 9 مليارات دولار وهي في طور التنفيذ.

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