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ايران والسعودية تبحثان سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية

تتمتع إيران والسعودية بقدرات كثيرة في مجالات الصناعة والزراعة والخدمات الفنية والهندسية والطاقة والسياحة، ويمكنهما اتخاذ خطوات نحو تنمية وازدهار المنطقة من خلال التعاون مع بعضهما البعض.
رمز الخبر: ۶۸۸۰۰
تأريخ النشر: 16 January 2024

التقى سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الرياض علي رضا عنايتي مع رئيس اتحاد الغرف التجارية السعودية حسن معجب الحويزي وتباحث معه حول تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.

وأشار عنايتي في هذا اللقاء الذي جرى الاثنين إلى الاتفاق المبدئي لتطوير العلاقات الشاملة ونوه الى موضوع الاقتصاد والتجارة في توطيد العلاقات بين البلدين وقال: ان طهران ترحب بوصول التجار ورجال الأعمال السعوديين إلى إيران.

وأضاف: تتمتع إيران والسعودية بقدرات كثيرة في مجالات الصناعة والزراعة والخدمات الفنية والهندسية والطاقة والسياحة، ويمكنهما اتخاذ خطوات نحو تنمية وازدهار المنطقة من خلال التعاون مع بعضهما البعض.

وفي هذا اللقاء أكد رئيس اتحاد الغرف التجارية السعودية على رؤية السعودية 2030، وأشار إلى أن القطاع الخاص في إيران والمملكة العربية السعودية يمكن أن يتعاونا مع بعضهما البعض من خلال تبادل زيارات الوفود والاتصالات المشتركة، وان الرياض ترحب بهذا التعاون.

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