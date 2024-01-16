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قائد الثورة الإسلامیة :

لا يمكن تحقيق الأهداف الإسلامية دون حضور الشعب

وقال إن شعوب العالم، والمسلمين وغير المسلمين، تعتقد أن الکیان الصهيوني الغاصب قاسٍ وظالم ومتعطش للدماء، وهو محزون ومهزوم ومتفكك والعالم كله متفق على أن شعب غزة مظلوم ومنتصر.
رمز الخبر: ۶۸۷۹۷
تأريخ النشر: 16 January 2024

أکد قائد الثورة الاسلامية آية الله العظمى السيد "علي الخامنئي" أن قضية الشعب مبدأ إسلامي، وقال: لا يمكن تحقيق الأهداف الإسلامية دون حضور الشعب.

وقال قائد الثورة الإسلامیة خلال استقباله جمعا من أئمة الجمعة من أنحاء البلاد: المشاركة في الانتخابات ليست مجرد واجب، بل هي حق الشعب.

واستقبل قائد الثورة الاسلامية، اليوم الثلاثاء جمعا من أئمة الجمعة من أنحاء البلاد في حسينية الإمام الخميني بالعاصمة طهران.

وقال إن شعوب العالم، والمسلمين وغير المسلمين، تعتقد أن الکیان الصهيوني الغاصب قاسٍ وظالم ومتعطش للدماء، وهو محزون ومهزوم ومتفكك والعالم كله متفق على أن شعب غزة مظلوم ومنتصر.

و أكد سماحته أن الشعب اليمني وحكومة أنصار الله قاما بعمل عظيم موضحا، إن ما فعلوه لدعم أهل غزة يستحق الثناء، إنهم لقد ضربوا القنوات الحيوية للكيان الصهيوني، وهددت أمريكا هذا البلد، لكنهم لم يخافوا من أمريكا ، فالإنسان عندما يخاف الله، لا يخاف غير الله، وعملهم مثال للجهاد في سبيل الله، ونأمل أن تستمر هذه الجهود والمقاومة والأنشطة حتى النصر باذن الله تعالی .

وأكد قائد الثورة أننا اليوم نستطيع أن نرى يد الله في قضية غزة الدولية. وقال: إن شعب غزة المظلوم والمقتدر استطاع أن يؤثر على العالم بنضالاته، واليوم ينظر العالم إلى هؤلاء الناس ومقاتليهم وجماعة مقاومتهم كأبطال.

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