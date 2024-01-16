السيد نصر الله: أمن البحر الأحمر وهدوء الجبهة مع لبنان والوضع في العراق مرهونٌ بوقف العدوان على غزّة

وتابع ان الحاج جواد كان أحد القادة الميدانيين في الجبهة منذ 8 تشرين الأول الماضي، قائلا: القائد الحاج جواد جريح لكنه لم يتخلى عن الميدان وهو نموذج المؤمن والحاضر دائما في الميدان والخلوق والهادئ .

أکد الامین العام لحزب الله اللبناني السيد حسن نصر الله أن أمن البحر الأحمر وهدوء الجبهة مع لبنان والوضع في العراق مرهونٌ بوقف العدوان على غزّة.

وقال السيد حسن نصرالله خلال كلمة في ذكرى مرور اسبوع على استشهاد القائد وسام طويل (الحاج جواد) في بلدة خربة سلم الجنوبية في لبنان: يجب أن نتعاون لتوفير كل عوامل الصمود في هذه المعركة لأننا لا نعرف مداها الزمني، قائلا: ان جزءا كبيرا من أعمال شهدائنا القادة من أسرار المقاومة.

واضاف السيد نصر الله: ان الشهيد الحاج جواد في عام 2006 كان من قادة الميدان وفي سورية كان من القادة في محاربة داعش، مؤكدا: نفتخر بأننا قاتلنا داعش وقدمنا الشهداء.

وتابع ان الحاج جواد كان أحد القادة الميدانيين في الجبهة منذ 8 تشرين الأول الماضي، قائلا: القائد الحاج جواد جريح لكنه لم يتخلى عن الميدان وهو نموذج المؤمن والحاضر دائما في الميدان والخلوق والهادئ .

واشار الى ان الحاج جواد كان دائم الحضور في الميدان ولم يعنيه الزمان والمكان وهذا أحد معاني الفناء في القضية وأداء التكليف ، معتبرا ان شهداؤنا هم صناع نصر وعشاق شهداء.

وقال امین عام حزب الله: مضى 100 يوم وغزة تقاتل وفي حالة صمود لا مثيل له في التاريخ ومقاومة غزة في كل فصائلها وفي عناوينها المختلفة تقاتل على مدار الساعة ببطولة قلّ نظيرها.. الكثير مما يتابعون معركة طوفان الأقصى يجمعون على أن "إسرائيل" أكثر تشددًا وتكتمًا وسيطرة على الأخبار من أي وقت مضى، مؤكدا ان العدو الإسرائيلي فشل في تحقيق الأهداف المعلنة والضمنيّة وشبه المعلنة باعتراف الإسرائيليين.

وتابع السيد نصر الله: ما زال العدو يقاتل في خان يونس والوسط من أجل تحصيل إنجاز ولم يتمكن من ضرب المقاومة وإمكانية إطلاق الصواريخ من غزة وتزداد خسائره وارتباكه ودورانه في الحفرة العميقة.

واضاف السيد نصر الله: بعض وسائل إعلام العدو تحدثت عن 4 آلاف جندي أصبح معوّقًا ما يعني أنه خارج الخدمة وقالوا إنّه قد يصل العدد إلى 30 الفًا، لكن الكارثة الكبرى ستكون حين تنتهي الحرب وتنكشف حجم الكارثة التي لحقت بالكيان والتي ألحقتها به المقاومة في غزة بالدرجة الأولى.. كل يوم هناك خسائر بشرية للعدو في جبهة غزة وجبهة لبنان وفي الضفة.

واكد السيد نصر الله: ان ما يجري في البحر الأحمر وجّه ضربة كبيرة لاقتصاد العدو وصورة العدو في العالم ومشهد المحكمة في لاهاي بمعزل عن النتيجة.

وتابع السيد نصر الله: الصهاينة يعتبرون أنّ ما يقومون به في غزة هو الأكثر أخلاقيّة وحتى الأميركيون، معتبرا ان التضحيات ودماء المظلومين ليست دماء تذهب هدرًا وتحقق إنجازات لها أساس جوهري على صعيد المنطقة.

ولفت السيد نصر الله الى انه مضى 100 يوم وهناك المزيد من الخسائر للعدو وأي أمل لاستعادة الأسرى لدى فصائل المقاومة انتهى والرأي العام الإسرائيلي المساند للحرب سيبدأ لينحدر نزولًا..والمطالبة برحيل نتنياهو من علامات الاعتراف بالفشل وبدأ الصوت يرتفع من أجل التفاوض ولو كان مقابل وقف إطلاق النار ما يعني ضمن شروط المقاومة في غزة.

واكد ان حكومة العدو لن تجد امامها سبيلا آخر سوى القبول بشروط المقاومة في غزة وهذا سيعني النصر الموعود.

وقال السيد نصر الله: جرى تسخيف جدوى الجبهات وممارسة الضغوط في لبنان والعراق واليمن وهذا لم يُضغى إليه وانتهى وسقط ومن تولى مهمة التهديد والترغيب هم الأميركيون، موضحا : جرى التهديد في لبنان من قبل الأميركيين بالدخول بالأساطيل ولم ينفع ثم أصبح الأميركي يهدد بالإسرائيلي ولم يجدي نفعًا وصولًا إلى العدوان في اليمن والغارات والاعتداءات.

واعتبر السيد نصر الله ان العدوان على اليمن يمثل حماقة أميركية وبريطانية وتناقض، مؤكدا: إذا كان بايدن ومن معه يظنون أن في اليمن سيتوقفون فهم جاهلون ولا يعرفون شيئًا، لافتا الى ان

ما فعله الاميركي في البحر الأحمر سيضر حركة الملاحة كلّها وكل هذا فعلوه من أجل حماية "إسرائيل" وسيكتشف بايدن سريعًا حجم الحماقة التي ارتكبها من خلال عدوانه على اليمن واليوم أكثر من أي وقت مضى مسؤولية كل عرب ومسلم وحر أن يعلن وقوفه لليمن شعبًا وقيادة وأنصارًا ومقاومة وهذا هو الفيصل بين جبهتي الحق والباطل، لافتا الى ان اليمنيين اليوم يثبتون أنهم الأنصار وأبناء الأنصار

واشاد السيد نصر الله في موقف علماء ورجال ونساء البحرين الذين أعلنوا تضامنهم مع اليمن وغزة ورفضوا الموقف الذليل لحكومة آل خليفة في البحرين .

واشار الى ان عمليات المقاومة الإسلامية في العراق مستمرة وأريد أن أؤكد أن ما أعلنته المقاومة في العراق عن استهداف مكان ما في حيفا صحيح ومعلوماتنا تؤكد ان هناك هدف اصيب في حيفا تم التكتم عنه إسرائيليًا، مضيفا: المقاومة أطلقت 62 صاروخًا 20 منهم كاتيوشا و22 صاروخ كورنيت خاص من المدى الجديد و18 صاروخ كورنيت أصابوا الأهداف في ميرون والفيلم الذي نشرناه لا يكشف كل الحقيقة.

وكشف السيد نصر الله: ان معلوماتنا الخاصة تؤكد وجود إصابة بشرية في قاعدة ميرون والفيديو كشف زيف العدو.

وأكد أن الاحتلال يتكتّم عن قتلاه وجرحاه وخسائره وهزائمه لأنّ ذلك سيؤدي إلى إحباط معنوي كبير باعتراف الإعلام الإسرائيلي.

وأعلن أن المقاومة الإسلامية مستمرة وجبهتها تلحق الخسائر بالعدو وتؤدي إلى ضغط النازحين الذين ارتفع صوتهم.

وقال: "الأميركيون هددوا لبنان بأنّه إذا لم يتم وقف جبهة الجنوب فإنّ "إسرائيل" ستشنّ حرباً على لبنان وأقول أن هذا التهويل لن يجدي نفعًا لا اليوم ولا غدًا ولا في أيّ يومٍ من الأيام.

وسخر السيد نصر الله من التهديدات الأميركية والصهيونية قائلًا: "يهددونا بالألوية "التعبانة" والمرعوبة والمهزومة في شمال غزة فـ"يا أهلًا ومرحبًا".

وأضاف: "الجيش الإسرائيلي حين كان مُعافى وبكامل عتاده تحطّم أمام مقاومينا في حرب تموز، والذي يجب أن يخشى ويخاف من الحرب هو "إسرائيل" وحكومة العدو ومستوطنيه، وليس لبنان.

وتابع سماحته: "نحن جاهزون للحرب منذ 99 يومًا ولا نخافها وسنقاتل بلا أسقف وبلا ضوابط وبلا حدود، وعلى الأميركي الذي يدعي الخوف على لبنان أن يخاف على أداته في المنطقة وقاعدته العسكرية.

وأوضح الامین العام لحزب الله اللبناني أن جبهة لبنان وجدت من أجل دعم وإسناد غزّة ووقف العدوان عليها.. وحين يقف العدوان عندئذ لكل حادثٍ حديث.

وشدّد السيد نصر الله على أن كل تطورات المنطقة مرهونة بوقف العدوان على غزة وقال: "أمن البحر الأحمر وهدوء الجبهة مع لبنان والوضع في العراق مرهونٌ بوقف العدوان على غزّة... أوقفوا العدوان على غزّة قبل كل شيء، وبعد ذلك لكلّ حادثٍ حديث".