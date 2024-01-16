منتخب الكاراتيه الإيراني یفوز بميداليتين ذهبيتين وميدالية برونزية في منافسات أثينا العالمیة

فاز منتخب الكاراتيه الإيراني على ميداليتين ذهبيتين وميدالية برونزية في المرحلة الأولى من منافسات الدوري العالمي للكاراتيه لعام 2024 في أثينا باليونان.

وأقيمت هذه المنافسات خلال الفترة من 12 إلى 14 کانون الثاني/يناير الجاري بمشاركة 1090 رياضيا من 81 دولة في أثينا باليونان.

وفي هذه المنافسات حصلت معصومة محسنيان على الميدالية الذهبية في وزن ناقص 50 كجم للسيدات.

کما فاز صالح أباذري على الميدالية الذهبية في وزن فوق 84 كجم للرجال.

وفاز مهدي عاشوري، وهو لاعب كاراتيه إيراني آخر، بالميدالية البرونزية بخمسة انتصارات وخسارة واحدة.