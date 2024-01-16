تحييد إرهابيين اثنين في سراوان جنوب شرق ايران

تتبع سراوان لمحافظة سيستان وبلوشستان، وتقع على بعد 347 كم جنوب شرق مدينة زاهدان مركز هذه المحافظة وقريبة من الحدود الباكستانية مع ايران.

اعلن مساعد محافظ محافظة سيستان وبلوشستان للشؤون الأمنية والبوليسية " علي رضا مرحمتي " انه تم قتل إرهابيين اثنين في سراوان جنوب شرق ايران كانا يخططان لتنفيذ أعمال تخريبية.

وقد افاد مساعد محافظ محافظة سيستان وبلوشستان للشؤون الأمنية والبوليسية " علي رضا مرحمتي " اليوم الأحد بأنه تمت ملاحقة إرهابيين اثنين كانا يخططان لتنفيذ أعمال تخريبية في سروان من قبل قوات الشرطة والأمن وقبل أي تحرك تم قتلهما بسبب انفجار العبوة الناسفة التي كانت بحوزتهما.

تتبع سراوان لمحافظة سيستان وبلوشستان، وتقع على بعد 347 كم جنوب شرق مدينة زاهدان مركز هذه المحافظة وقريبة من الحدود الباكستانية مع ايران.