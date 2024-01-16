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ازاحة الستار عن 20 دواء جديد محلی الصنع

وأشار إلى نمو الشركات القائمة على المعرفة بنسبة 100%، وقال: تم إنتاج 33 جهازا طبيا و17 نوعا من الأدوية وثمانية أنواع من الأدوية المرتبطة بالطب التقليدي في البلاد خلال العام الجاري بفضل جهود هذه الشركات.
رمز الخبر: ۶۸۷۹۱
تأريخ النشر: 15 January 2024

أعلن رئيس مؤسسة "الغذاء والدواء" حیدر محمدي عن ازاحة الستار عن 20 دواء جديد محلی الصنع في المعرض الثاني للمنتجات المعرفية في مجال الغذاء والدواء والمعدات الطبية.

وعلى هامش هذا المعرض الذي انطلق اليوم في طهران قال محمدي: إن هذه الأدوية تشمل المستحضرات الصيدلانية الإشعاعية، والأدوية المضادة للسرطان، والمهدئات، وأدوية تشخيص سرطان البروستاتا عن طريق الحقن، ومحلول العيون، و دواء للطب التقليدي.

وأضاف: ستدخل هذه الأدوية قريباً سوق الأدوية الإيراني مع زيادة الإنتاج.

وأشار إلى نمو الشركات القائمة على المعرفة بنسبة 100%، وقال: تم إنتاج 33 جهازا طبيا و17 نوعا من الأدوية وثمانية أنواع من الأدوية المرتبطة بالطب التقليدي في البلاد خلال العام الجاري بفضل جهود هذه الشركات.

انطلق اليوم في طهران المعرض الثاني للمنتجات المعرفية في مجال الغذاء والدواء والمعدات الطبية بحضور مختلف المسؤولين وبرعاية وزير الصحة "بهرام عین اللهي" ورئيس منظمة الطاقة الذرية "محمد اسلامي" و مساعد رئيس الجمهورية للشؤون العلمية والتكنولوجيا والاقتصاد المعرفي "روح الله دهقاني فيروز آبادي".

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