الشيخ عيسى قاسم يدين مشاركة البحرين في التحالف الدولي لحراسة العدوان على غزة

وأشاد قاسم بموقف اليمن في دعم القضية الفلسطينية، وقال إن "يمن الصمود وبقائده المؤمن الحكيم أخذ على نفسه ألَّا يدَّخر شيئاً مما يملك إلا ويجعله بذلة في نصرة الحق ومقارعة الباطل".

أدان المرجع البحريني الشيخ "عيسى قاسم"، مشاركة حكومة البحرين في التحالف الدولي لحراسة العدوان على غزة، معتبرًا ذلك قبيحًا ومؤلمًا ومخزيًا جدًا.

وقال الشيخ قاسم إن شعب البحرين خجل من هذا الموقف الساقط لحكومته، الذي يخالف كل ما يؤمن به الشعب البحريني من قيم إسلامية ووطنية.

وأضاف أن شعب البحرين مألوم كونه لا يملك أن يقاتل في صفوف المجاهدين في غزة وأي ساحة دفاع عن الإسلام.

وأشاد قاسم بموقف اليمن في دعم القضية الفلسطينية، وقال إن "يمن الصمود وبقائده المؤمن الحكيم أخذ على نفسه ألَّا يدَّخر شيئاً مما يملك إلا ويجعله بذلة في نصرة الحق ومقارعة الباطل".

وأضاف أن "يمن الحمية والغيرة والشجاعة الإسلامية يأبى إلاّ أن يسابق بجديّة عالية على طريق نصرة الإسلام والمسلمين ولا يبالي بمن عاداه في هذا السبيل".