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الرئيس رئيسي:

العدوان على اليمن كشف عن طبيعة اميركا العدوانية والمناهضة لحقوق الانسان

واعتبر الرئيس الايراني دعم الشعب الفلسطيني المظلوم من المواقف المبدئية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأكد أن ظلم الصهاينة سينتهي أيضًا بالانتصار النهائي للشعب الفلسطيني.
رمز الخبر: ۶۸۷۸۹
تأريخ النشر: 15 January 2024

أدان الرئيس الايراني العدوان الاميركي على الشعب اليمني، معتبرا مثل هذا الاجراء بانه يكشف عن طبيعة اميركا الحقيقية والعدوانية والمناهضة لحقوق الإنسان.

وأشاد آية الله السيد إبراهيم رئيسي في اتصال هاتفي تلقاه مساء اليوم الاحد من رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن مهدي المشاط بشجاعة شعب هذا البلد العظيم في نصرة شعب فلسطين المظلوم وأكد على سياسة الحفاظ على أمن خطوط الملاحة البحرية الدولية لمختلف الدول.

كما اعتبر الرئيس الايراني الكيان الصهيوني الغاصب وبسبب ارتكابه جرائم ضد عشرات الاف المدنيين من النساء والاطفال الفلسطينيين المظلومين أنه كيان مرتكب للإبادة الجماعية وقد تمت ادانته من قبل شعوب العالم .

كما أدان رئيسي ممارسات الولايات المتحدة في العدوان على الشعب اليمني، واعتبر أن مثل هذا الاجراء يكشف عن طبيعة اميركا الحقيقية والعدوانية والمناهضة لحقوق الإنسان ، وقال: مما لا شك فيه أن مثل هذه الأعمال ضد شعب قاوم على مدى سنوات عدوان الأجانب ويلعب اليوم ايضا دورًا فعالًا في الدفاع عن الشعب الفلسطيني المظلوم ، سوف تستهجن وتدان من قبل الشعوب الحرة في العالم.

واعتبر الرئيس الايراني دعم الشعب الفلسطيني المظلوم من المواقف المبدئية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأكد أن ظلم الصهاينة سينتهي أيضًا بالانتصار النهائي للشعب الفلسطيني.

بدوره قال مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن في هذا الاتصال الهاتفي: "إننا ثابتون على مواقفنا في مواجهة الكيان الصهيوني الظالم ونصرة شعب غزة المظلوم، معربا عن امله في ان توظف الأمة الإسلامية طاقاتها من اجل تسليط الضوء على التطورات الجارية والجرائم اللاإنسانية التي يرتكبها الصهاينة وحماتهم .

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