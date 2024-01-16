جيش الاحتلال يعتقل ما يزيد عن 5800 فلسطينيا في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر

يُشار إلى أنّ المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال، في الضفة الغربية، تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم ومن تم الإفراج عنهم لاحقاً.

اعلنت "هيئة شؤون الأسرى والمحررين" و"نادي الأسير الفلسطيني"، أن حصيلة الاعتقالات التي نفذها جيش الكيان الصهيوني في مناطق مختلفة من الضفة الغربية المحتلة منذ السابع من اكتوبر 2023 م لحد اليوم، بلغت أكثر من 5835 حالة.

واعتقلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، منذ مساء أمس وحتّى صباح اليوم السبت، 15 فلسطينياً على الأقل من مختلف مناطق الضفة الغربية؛ وفق ذات المصدرين المختصن بشؤون الاسرى الفلسطينيين.

وورد في هذا التقرير ايضا، بأن عمليات الاعتقال تركزت في محافظة بيت لحم، وتوزعت بقية الاعتقالات على محافظتي "جنين" شمالاً و"الخليل" جنوباً؛ حيث شملت أفراد عائلات شهداء الخليل الذين ارتقوا أمس الجمعة.

ورافقت حملة الاعتقالات الصهيونية، اقتحام قوات الاحتلال وتنكيلها الواسع وتخريبها وتدميرها منازل المواطنين، والاعتداء بالضرب المبرح على المعتقلين وعائلاتهم.

وأشارت "هيئة شؤون الأسرى والمحررين" و"نادي الأسير الفلسطيني" ايضا، إلى أن حملة الاعتقال رفعت حصيلة الاعتقالات إلى أكثر 5835 اسيرا، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي؛ لافتةً إلى أن هذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعند الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزهم الاحتلال كدروع بشرية".

يُشار إلى أنّ المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال، في الضفة الغربية، تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم ومن تم الإفراج عنهم لاحقاً.