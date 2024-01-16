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المحلق العسكري الباكستاني: مواقف ايران قبال الشعب الفلسطيني بغزة يبعث على التقدير

علما، ان مجموعة القطع البحرية الباكستانية، رست اليوم السبت، قبالة المنطقة البحرية الايرانية الاولى؛ حاملة رسالة السلام والمودة الى الجمهورية الاسلامية.
رمز الخبر: ۶۸۷۸۶
تأريخ النشر: 14 January 2024

اشاد الملحق العسكري لدى السفارة الباكستانية في طهران "الجنرال عبد شامكاه"، بمواقف الجمهورية الاسلامية الايرانية "القائمة على الدبلوماسية الفاعلة"، فيما يخص الحرب على غزة، وقال : ان تصريحات قائد الثورة الاسلامية، ورئيس الجمهورية، وجهود وزير الخارجية الايراني في هذا الخصوص، تبعث على كثير من الثناء والتقدير.

وافادت ارنا، ان الملحق العسكري الباكستاني، قال ذلك خلال لقائه اليوم السبت، قائد منطقة "امامت" البحرية الاولى التابعة للجيش الايراني، في مدينة بندر عباس (مركز محافظة هرمزكان – جنوب البلاد).

واضاف : ايران تقوم بعمل كبير جدا من خلال الدفاع عن مصالحها وتامين خطوطها الملاحية؛ واصفا الجيش الايراني انه ملمّ بالعلوم البحرية.

وتابع الجنرال شامكاه : ان الجمهورية الاسلامية الايرانية، بلغت اعلى مستويات الثراء الثقافي والتقدم العلمي والعسكري والطبي والاجتماعي.

علما، ان مجموعة القطع البحرية الباكستانية، رست اليوم السبت، قبالة المنطقة البحرية الايرانية الاولى؛ حاملة رسالة السلام والمودة الى الجمهورية الاسلامية.

وسيقوم طاقم المجموعة البحرية الباكستانية، على مدى 3 ايام من وجوده في المياه الايرانية، بزيارة المناطق السياحية والثقافية والتجارية في بندر عباس، واجراء لقاءات مع قائد البحرية الاولى "امامت"، وزيارة مقابر الشهداء وتقديم التحية والاحترام اليهم.

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