رسالة كتائب القسام الجديدة بشأن الأسرى الصهاينة الأربعة

وتحتجز كتائب القسام أربعة جنود إسرائيليين منذ عام 2014، وهم أبراهام منغستو، وهشام السيد، وهدار غولدن، وشاؤول آرون، منذ الهجوم الإسرائيلي على غزة.

بعثت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، رسالة جديدة إلى تل أبيب من خلال إطلاق فيلم قصير لأربعة أسرى عسكريين صهاينة تحتجزهم منذ 10 سنوات.

وأشارت كتائب عز الدين القسام في هذا الفيلم إلى أربعة جنود الاحتلال الصهيوني في غزة أسروا لدى هذه الكتائب منذ 10 سنوات، مخاطبا الصهاينة وأهالي الأسرى الصهاينة أن الوقت ينفد وحكومة نتنياهو ما زالت غير مبالية بعودتهم ولم ولن تبذل جهدا للإفراج عنهم.

وأعلنت كتائب القسام في الفيلم قطع علاقته مع المجاهدين الذين كانوا مسؤولين عن حماية هؤلاء الجنود الأربعة منذ عام 2014.

نشرت كتائب الشهيد عز الدين القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- اليوم السبت، رسالة مصورة موجهة لعائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لديها بعنوان "الوقت ينفد".

وقالت القسام، في رسالتها، إن 10 سنوات مرت على أسر 4 جنود إسرائيليين في قطاع غزة عام 2014، وهم هدار غولدن، وشاؤول آرون، وأفيرا منغستو، وهشام السيد.

وأضافت الرسالة "في عام 2014 أهملت حكومة بنيامين نتنياهو أبناءكم ولم تعدهم، وللأسف انقطع الاتصال بالخلية المسؤولة عنهم".

وتابعت "يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 أسرنا عشرات الجنود الإسرائيليين، وما زال الاتصال بأيدينا".

وختمت القسام رسالتها "في الماضي والآن مرة أخرى نتنياهو وحكومته غير مهتمين بعودة أبنائكم وأحبائكم.. لا تنسوا.. الوقت يمضي ويتلاشى".

وتحتجز كتائب القسام أربعة جنود إسرائيليين منذ عام 2014، وهم أبراهام منغستو، وهشام السيد، وهدار غولدن، وشاؤول آرون، منذ الهجوم الإسرائيلي على غزة.

وأسرت حركة حماس أكثر من 200 صهيوني مع بدء طوفان الأقصى وتم إطلاق سراح عدد منهم على عدة مراحل من عمليات التبادل، والآن يوجد أكثر من 100 جندي صهيوني في أسر المجاهدين الفلسطينيين.