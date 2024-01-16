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سفير إيران بالامم المتحدة : حركة أنصار الله اليمنية تتمتع بالقوة اللازمة للدفاع عن شعبها وبلدها

إن اقدام الولايات المتحدة وبریطانیا على مهاجمة اليمن، يعد انتهاكاً للسيادة الوطنية وانتهاكاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وإعلان حرب على هذا البلد.
رمز الخبر: ۶۸۷۸۳
تأريخ النشر: 14 January 2024

قال سفير إيران ومندوبها الدائم لدى مقر الأمم المتحدة في نيويورك "أمير سعيد إيرواني"، مصرحا لمجلة نیوزویك الأمریکیة، ان "حركة أنصار الله في اليمن تتمتع بالقوة اللازمة للدفاع عن شعبها وبلدها".

و أضاف "إيرواني"، انه "إذا كانت مقاومة العراق ولبنان مكونا من حكومتي البلدين، وقراراتهما مرهونة باعتبارات الحكومتين، فإن "أنصار الله" بحد ذاتها حكومة مستقلة تحظى بسيادة وطنية وبأعلى قاعدة شعبية في اليمن.

وتابع : إن اقدام الولايات المتحدة وبریطانیا على مهاجمة اليمن، يعد انتهاكاً للسيادة الوطنية وانتهاكاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وإعلان حرب على هذا البلد.

وصرح السفير الايراني لدى المنظمة الاممية : إن الکیان "الإسرائيلي"، استطاع ان يفرض على الادارة الأمريكية للتدخل المباشر في الحرب على غزة؛ وذلك من خلال آليات الضغط التي يمارسها في أمريكا.

واكمل ايرواني : إننا نعتبر قرار حظر الأسلحة المفروض على اليمن ظالما وجائرا، وأشبه بحالة "ربط الحجارة وإطلاق الكلاب"؛ وعلى الرغم من تحفظاتنا على عدالة هذا القرار، فإننا نعترف بمسؤوليتنا كدولة عضو في الأمم المتحدة واعية ونلتزم بأحكامه.

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