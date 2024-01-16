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اية الله رئيسي:

لقد أصبحت فلسطين القضية الأولى للعالم الإنساني

فلسطين هي القضية الأولى للعالم الإسلامي، وإن تحرير القدس الشريف له الأولوية في العالم الإسلامي، مشيرا الى ان هذا الاجتماع يعقد لمعالجة أهم قضية في العالم الإسلامي، وهي قضية  فلسطين.
رمز الخبر: ۶۸۷۸۲
تأريخ النشر: 14 January 2024

صرح رئيس الجمهورية الايراني اية الله ابراهيم رئيسي بأن اليوم تحولت قضية فلسطين من القضية الأولى للعالم الإسلامي الى القضية الأولى للعالم الإنساني.

وضمن فعاليات مؤتمر "طوفان الاقصى وصحوة الضمير الانساني" الدولي التي انطلقت صباح اليوم السبت 24 كانون الثاني/يناير في  طهران، اوضح رئيس الجمهورية اية الله رئيسي بأن الغاية من إنشاء المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية هي رفع مستوى الألفة بين الأديان واصحاب الرأي في الديانات المختلفة، مضيفا انه من مهام المجمع العالمي، التقريب بين المذاهب لتعزيز الاحترام المتبادل بين الأديان وتوطيد الأخوة بين الأمة الإسلامية.

وفي اشارة الى ان أهم قضية للأمة الإسلامية اليوم هي قضية فلسطين، اكد رئيس الجمورية على ما قاله مؤسس الجمهورية الإسلامية الإيرانية  الإمام الخميني (ره) بأن فلسطين هي القضية الأولى للعالم الإسلامي، وإن تحرير القدس الشريف له الأولوية في العالم الإسلامي، مشيرا الى ان هذا الاجتماع يعقد لمعالجة أهم قضية في العالم الإسلامي، وهي قضية  فلسطين.

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