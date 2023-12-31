مسيرة حاشدة و وقفات تضامنية في اليمن نصرة للشعب الفلسطيني

شهدت مديرية دمت بمحافظة الضالع اليمنية، اليوم الجمعة مسيرة جماهيرية حاشدة نصرة لفلسطين وإسناداً لغزة والمقاومة الباسلة ودعماً للقضية الفلسطينية تحت شعار معكم " حتى النصر والأمريكي لا يوقفنا ".

ورفع المشاركون في المسيرة التي تقدمها القائم بأعمال محافظ الضالع عبد اللطيف الشغدري العلم الفلسطيني، مؤكدين موقفهم الثابت والمبدئي الداعم والمساند للشعب والمقاومة الفلسطينية، والاستعداد لكل الخيارات التي تتخذها القيادة الثورية في إطار معركة الجهاد المقدس ضد كيان العدو الصهيوني الغاصب.

وردد المشاركون، الشعارات المعبرة عن الدعم والمساندة للمقاومة الفلسطينية، والمنددة بجرائم الحرب والإبادة الجماعية التي يرتكبها العدوان الصهيوني والأمريكي في غزة والأراضي المحتلة.

وأكدوا أن الشعب اليمني لا ترهبه التهديدات الأمريكية والصهيونية، وإنما تزيده ثقة وإيماناً بحتمية المضي قدماً في مواجهة أعداء الأمة حتى تحقيق النصر.وأشار بيان صادر عن المسيرة إلى أن أي تحرك أو اعتداء على اليمن سيواجه برد قوي وسيكون موجعاً لقوى الهيمنة والاستكبار.

وجدد البيان التأكيد على الاستعداد للمشاركة في خوض معركة الكرامة إلى جانب المقاومة والشعب الفلسطيني، محذراً الدول التي يتم الدفع بها أو توريطها في أي تحالف مع كيان العدو الصهيوني لحماية سفنه أو المتجهة إلى موانئه وأي تحرك يوسع من دائرة الأهداف.

وبارك البيان، عمليات القوات المسلحة اليمنية والقوات البحرية في البحرين الأحمر والعربي واستهداف السفن الصهيونية، أو المتجهة إلى موانئه وما تحققه القوة الصاروخية والطيران المسير من ضربات لاستهداف العدو الصهيوني.

واستنكر بيان المسيرة، صمت وخيانة الأنظمة العربية والإسلامية التي وقفت موقف المتفرج إزاء ما يتعرض له أبناء غزة من حرب إبادة وحصار خانق.

وأهاب بالشعوب العربية والإسلامية إلى الخروج من حالة الصمت المعيب إلى التحرك الشعبي للضغط على حكامها نصرة ومساندة لفلسطين وغزة.

إلى ذلك نُظمت بمنطقة الوحج في مديرية قعطبة ومناطق بمديرية الحشاء وقفات تضامنية نصرة ودعماً للشعب الفلسطيني، ومقاومته الباسلة وقضيته العادلة.

وأكد المشاركون في الوقفات، التفويض المطلق للقيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى في كل الخيارات التي يتم اتخاذها لردع العدوان الأمريكي الصهيوني على غزة.

وأعلنوا استمرارهم في دعم المقاومة والشعب الفلسطيني حتى دحر العدو الصهيوني وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.

وبارك بيان الوقفات التضامنية، عمليات القوات المسلحة اليمنية في استهداف العدو الصهيوني ومنع السفن الإسرائيلية من المرور في البحرين العربي والأحمر أو السفن المتجهة إلى موانئ العدو.

وجدد البيان التأكيد على استمرار حملة المقاطعة الاقتصادية للبضائع والمنتجات الإسرائيلية والأمريكية نصرة للشعب الفلسطيني وإسناداً للمقاومة في غزة.