وزير الخارجية : عملية "طوفان الاقصى" تبعث على فخر المقاومة الفلسطينية

نعلن بصوت مدوّ، اننا ماضون في دعم الفصائل الفلسطينية التي تتصدى للاستكبار العالمي وتسهم في تامين منطقة الشرق الاوسط؛ لافتا في الوقت نفسه، ان تنفيذ عملية طوفان الاقصى جرى بقرار واجراء مستقل بامتياز من قبل حماس.

قال وزير الخارجية "حسين امير عبداللهيان" : ان عملية "طوفان الاقصى"، تبعث على فخر واعتزاز المقاومة الاسلامية في فلسطين؛ لافتا الى اقرار المسؤولين في مختلف البلدان، ان الكيان الصهيوني بدأ بالانهيار من الداخل.

واضاف "امير عبداللهيان"، في كلمة له امام الاجتماع العام لاساتذة الحوزات العلمية ورجال الدين (المسلمين) في ايران، اليوم الخميس : رغم مرور اكثر من 80 يوما على هجمات الابادة الجماعية التي ينفذها الكيان الصهيوني بدعم امريكي في غزة، لكنه لم يستطع تحقيق مآربه بما في ذلك "القضاء على حماس او تجريدها من السلاح".

وتابع : ان ظروف المنطقة باتت بالشكل الذي كانت عليه مع بدء عملية طوفان الاقصى، وبما يجعل امريكا عاجزة عن ايقاف هذه العملية كما عجزت امام قرار المقاومة الفلسطينية في اطلاقها.

ومضى وزير الخارجية الى القول : ان القصف الصهيوني الوحشي على غزة لم يمسّ باقتدار وصمود المقاومة الفلسطينية اطلاقا.

وفي جانب اخر من تصريحاته اليوم، نوه امير عبداللهيان الى دور حركة انصار الله اليمنية وحزب الله لبنان في صد العدوان الصهيوني، قائلا : خلال الحرب الاخيرة على غزة، استطاع الحوثيون ان يضعوا قواعد جديدة في البحر الاحمر من خلال منع ابحار السفن المتجهة نحو الاراضي المتحتلة.

واكمل وزير الخارجية الايراني : نعلن بصوت مدوّ، اننا ماضون في دعم الفصائل الفلسطينية التي تتصدى للاستكبار العالمي وتسهم في تامين منطقة الشرق الاوسط؛ لافتا في الوقت نفسه، ان تنفيذ عملية طوفان الاقصى جرى بقرار واجراء مستقل بامتياز من قبل حماس.