ايران لها اليد العليا في الصناعات العسكرية بالمنطقة وحتى العالم

إن الحضور الشعبي في مختلف المجالات هو أحد مكونات إنتاج القدرة في البلاد، والقدرة العسكرية والعلوم والتكنولوجيا، والجامعات هي التي تجلب القدرة للبلاد.

اكد رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية آية الله ابراهيم رئيسي بان ايران لها اليد العليا في مجال الصناعات العسكرية في المنطقة وحتى في العالم.

وقال رئيسي في حديثه الجمعة خلال اجتماع مجلس التخطيط والناشطين الاقتصاديين بمحافظة البرز غرب طهران: إن إيران لها اليد العليا في مجال الصناعات العسكرية في المنطقة وحتى في العالم، كما حققت تقدماً جيداً في الصناعة النووية أيضاً.

واضاف: لقد استخدمنا الصناعة النووية في النفط والبتروكيماويات والزراعة لأننا بناء على فتوى قائد الثورة لا ولن نسعى لامتلاك القنبلة النووية.

وأكد: بالطبع ما يؤسف له بالنسبة للعالم هو تصريح الوزير (الصهيوني) الذي يقول إنه لحل قضية الحرب يجب اللجوء إلى استخدام القنبلة النووية (ضد الشعب الفلسطيني في غزة).

وقال رئيس الجمهورية: إن القدرة على صنع القنبلة والراس الحربي النووي هي في حوزة كيان مزيف وغير شرعي وظالم، لا يملك اهلية امتلاك مثل هذه القدرة.

وقال آية الله رئيسي: الوكالة الدولية للطاقة الذرية أعلنت رسميا 15 مرة أن إيران لم تنحرف في أنشطتها النووية وتراقب سير عملنا بالكاميرات والمفتشين.

*الانشطة الاقتصادية

وفي جانب آخر من حديثه قال رئيس الجمهورية بشان الانشطة الاقتصادية: إن الدور المهم والفعال للحكومة في المجالات الاقتصادية هو التوجيه والدعم والإشراف.

واكد اهمية متابعة تنفيذ المشاريع غير المكتملة وأضاف: نعتقد أن استكمال المشاريع غير المكتملة هو من ضمن ملفات الحكومة.

*الزراعة الآلية

واعتبر إحدى الخطط الأساسية للحكومة هي الميكنة الكاملة للقطاع الزراعي، وقال: يجب استخدام أفضل الطرق في زراعة المحاصيل، والتي بدأت في الحكومة الـ 13 (الحالية).

وأشار رئيس الجمهورية إلى أن الرئيس الكوبي تفاجأ بالتقدم الذي أحرزته إيران بعد زيارته لمجمعات العلوم والتكنولوجيا، وأضاف: لقد أعلن رؤساء دول المنطقة مرارا وتكرارا أن إيران دولة مستقلة وقوة عظمى.

وقال آية الله رئيسي: إن الحضور الشعبي في مختلف المجالات هو أحد مكونات إنتاج القدرة في البلاد، والقدرة العسكرية والعلوم والتكنولوجيا، والجامعات هي التي تجلب القدرة للبلاد.

يذكر ان رئيس الجمهورية قام بزيارة إلى محافظة البرز يوم الجمعة في إطار الجولة الثانية من زياراته للمحافظات.

وخلال هذه الزيارة، افتتح آية الله رئيسي 56 مشروعا انمائيا بما في ذلك مستشفى فرديس بسعة 260 سريرا.