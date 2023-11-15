استشهاد واصابة أكثر من 13600طفل بالعدوان على غزة

وحمل الاحتلال والمجتمع الدولي والولايات المتحدة الأمريكية كامل المسؤولية عن سلامة آلاف الطواقم الطبية والجرحى والنازحين بداخله، ونحذر من ارتكاب مجزرة في المستشفى.

قال المتحدث الإقليمي باسم اليونيسف، سليم عويس، إن أكثر من 4600 طفل استشهدوا وأصيب 9000 طفل حتى الآن في قطاع غزة، في الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة وإن الأطفال يدفعون أغلى الأثمان بسبب هذا التصعيد.

وأضاف عويس أن المستشفيات التي تأوي الأطفال تتعرض للقصف، لا سيما وأننا بدأنا نشهد حالات من الجفاف الشديد بين الأطفال في قطاع غزة.

وأوضح أن هناك 50 بالمئة من الأطفال كانوا يحتاجون للرعاية النفسية قبل الحرب تبعا للاعتداءات الإسرائيلية السابقة، مشيرا إلى أن الحل الفوري هو إبعاد الأطفال عن الصدمات النفسية من خلال وقف العنف.

وقصف الجيش الصهيوني منطقة قليبو شمالي قطاع غزة ومحيط المستشفى الإندونيسي. واستشهد أكثر من 4600 طفل وأصيب 9000 طفل في الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة

كما تم استهداف برج الاتصالات عند مدخل الشارع الثاني في مستوطنة القرارة شمال مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، مما أدى إلى إصابة 9 أشخاص.

ووصل عدد شهداء قصف منزل وسط مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة وصل إلى 9 شهداء.

يذكر أن اليات عسكرية اسرائيلية اقتحمت في اليوم الأربعين من الحرب على غزة، مجمع الشفاء الطبي بمدينة وسط إطلاق نار كثيف.

ودخل عشرات الجنود لمبنى قسم الطوارئ في مجمع الشفاء، ودبابات الاحتلال دخلت حرم المجمع الطبي.

واقتحمت قوات الاحتلال القسم الغربي من مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة، وفجرت أبواب الأقسام وجدران في المنطقة المقتحمة.

وحمل الاحتلال والمجتمع الدولي والولايات المتحدة الأمريكية كامل المسؤولية عن سلامة آلاف الطواقم الطبية والجرحى والنازحين بداخله، ونحذر من ارتكاب مجزرة في المستشفى.