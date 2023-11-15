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امير عبداللهيان وال ثاني يناقشان المبادرات لوقف النار في غزة

ان "امير عبداللهيان" و"ال ثاني"، تطرقا في هذا الاتصال الى الهجوم الصهيوني الذي استهدف مقر اللجنة القطرية لاعادة اعمار غزة.
رمز الخبر: ۶۸۴۷۰
تأريخ النشر: 15 November 2023

باحث وزير الخارجية الايراني "حسين امير عبداللهيان"، ونظيره القطري "الشيخ محمد بن عبد الرحمن ال ثاني"، خلال اتصال هاتفي، بشأن الجهود والمبادرات الدبلوماسية الهادفة الى وقف الهجمات الصهيونية الوحشية ضد قطاع غزة.

وافادت ارنا، ان "امير عبداللهيان" و"ال ثاني"، تطرقا في هذا الاتصال الى الهجوم الصهيوني الذي استهدف مقر اللجنة القطرية لاعادة اعمار غزة.

كما استعرض الجانبان، اخر المستجدات فيما يخص مجازر الابادة الجماعية والظروف الانسانية المزرية التي تسود القطاع، مع التاكيد على ضرورة الوقف الفوري لجرائم الحرب المتواصلة بفعل الكيان الصهيوني، وايصال المساعدات الانسانية العاجلة الى المدنيين العزل داخل القطاع.

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