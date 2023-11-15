يجب اتخاذ اجراءات عاجلة ومؤثرة لوقف جرائم الاحتلال في غزة

واكد رئيسي على، ان الجمهورية الاسلامية تطالب، انطلاقا من الواجب الانساني والقانوني للمنظمات الدولية والاقليمية وسائر الحكومات الحرة، باتخاذ اجراءات مؤثرة في سياق وقف فوري وشامل لعمليات استهداف المدنيين الامنين بغزة.

بعث رئيس الجمهورية "اية الله السيد ابراهيم رئيسي" رسائل الى قادة الدول في انحاء العالم، لافتا فيها الى الهجمات التي يشنها الكيان الصهيوني على قطاع غزة واستشهاد اكثر من 11 الف مواطن فلسطيني اعزل هناك؛ مؤكدا : بان الواجب الانساني والقانوني يلزم على المنظمات الدولية والاقليمية وسائر الحكومات الحرة ان تتخذ اجراءات مؤثرة في سياق وقف فوري وشامل لعمليات استهداف المدنيين الامنين بغزة.

واضاف "اية الله رئيسي"، عبر رسائله التي بعثها اليوم الثلاثاء، وتلقى مكتب ارنا في لندن نسخة منها : انني اكتب اليكم وسط استمرار الهجمات الوحشية من جانب الكيان الصهيوني على غزة؛ لافتا الى ان 70 بالمائة من ضحايا هذا العدوان هم الاطفال والنساء، الذين عرجوا خلال قصف المشافي والمدارس والمساجد والمنازل والبنى التحتية الحيوية داخل القطاع.

واستطرد : هذه المجازر تحدث بذريعة التصدي لتحركات المقاومة لتحرير فلسطين، وهو حق يقرّه القانون الدولي للشعب الفلسطيني باعباره شعبا يقبع تحت الاحتلال، ولديه كامل الحق في تقرير مصيره والمقاومة امام العدوان والاحتلال "باستخدام جميع الوسائل ومنها الاساليب المسلحة"؛ لكن في الجانب الاخر ووفقا لذات القوانين، فلا يمتلك الكيان الصهيوني المحتل اي حق في "الدفاع المشروع" كما يزعمه ويروج له.

واشار الى الحصار الشامل المفروض من قبل الاحتلال الصهيوني على اهل القطاع، لاسيما قطع الماء والكهرباء والدواء والغذاء والمحروقات عنهم؛ مؤكدا بان هذه الممارسات تاتي في اطار مخطط تطهير عرقي ممنهج يتعارض وجميع الضوابط والقوانين الدولية وقوانين حقوق الانسان، ومن دون شك مثال واضح لجرائم حرب وجرائم ضد الانسانية.

واكد رئيسي على، ان الجمهورية الاسلامية تطالب، انطلاقا من الواجب الانساني والقانوني للمنظمات الدولية والاقليمية وسائر الحكومات الحرة، باتخاذ اجراءات مؤثرة في سياق وقف فوري وشامل لعمليات استهداف المدنيين الامنين بغزة.

واكمل رئيس الجمهورية : في هذا السياق يتعين، فضلا عن ادانة جرائم الصهاينة المروعة في حق الشعب الفلسطيني المظلوم باشد العبارات، التحرك للدفاع عن حقوق هذا الشعب، ومنها : حق تقرير المصير ومقاومة العدوان والاحتلال، وعودة اللاجئين الفلسطينيين الى وطن اسلافهم، وتشكيل حكومة في كامل الاراضي الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف، ومطالبة المحافل الدولية المعنية بان تفرض على الكيان المحتل بالتوقف فورا عن جميع الهجمات ضد قطاع غزة والكف عن كافة ممارساته اللاشرعية بما في ذلك التوسع الاستيطاني والاعتقالات وقتل المواطنين الفلسطينيين في مختلف الاراضي المحتلة، ووقف مخطط التهجير القسري وكسر الحصار عن القطاع فورا، مضافا الى توفير الظروف اللازمة لدخول المساعدات الانسانية بكميات واسعة، وتفعيل اليات الضغط على الكيان الصهيوني بما في ذلك مقاطعة الكيان سياسيا واقتصاديا، والتصدي لمحاولات افلات "اسرائيل" من العقاب لقاء جرائمها في حق الشعب الفلسطينين من خلال محاكمة الامرين والضالعين والمنفذين للمجازر الوحشية ضد اهالي غزة، والبدء في اجراءات عاجلة لاعادة اعمار القطاع.