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حزب الله يدين العدوان الصهيوني على وسائل الإعلام

واكمل بيان حزب الله : إننا نجدد دعوتنا إلى أوسع حملة تضامن مع الصحافيين العاملين في فلسطين ولبنان وإلى إدانة "إسرائيل" في كل المحافل الدولية والإنسانية.
رمز الخبر: ۶۸۴۶۵
تأريخ النشر: 14 November 2023

أدانت العلاقات الإعلامية في حزب الله لبنان، استهداف العدو الصهيوني لوسائل الإعلام العاملة في جنوب البلاد؛ واعتبرت بان هذا الاستهداف يشكل "جريمة موصوفة واعتداءً ‏سافر يهدف إلى منع الإعلام من فضح ممارساته الإرهابية".

جاء ذلك في بيان صدر اليوم الاثنين عن العلاقات الإعلامية في حزب الله لبنان؛ حسب ما افاد به موقع العهد الاخباري.

واعلن البيان : تدين العلاقات الاعلامية في حزب الله قيام قوات الاحتلال الصهيوني باستهداف ‏وسائل الإعلام العاملة في الجنوب أثناء قيامها بجولة معلنة ومعروفة مسبقاً في بلدة ‏يارون لتغطية آثار الاعتداءات الصهيونية، وتعتبر ذلك جريمة موصوفة واعتداءً ‏سافرًا يهدف إلى منع الإعلام من فضح ممارساته الإرهابية وجرائمه المتواصلة.‏

واضاف : إن هذه الجريمة الجديدة تضاف إلى سجل العدو المليء بالجرائم بحق الصحافيين ‏ووسائل الإعلام في فلسطين ولبنان من قتل الإعلاميين وتدمير المقرات الإعلامية، ‏وإننا على ثقة أن ذلك لن يمنع الصحافيين الأحرار من مواصلة أداء رسالتهم ‏الشريفة في نقل صور الصمود والبطولة والمقاومة وكذلك فضح جرائم العدوان.‏

واكمل بيان حزب الله : إننا نجدد دعوتنا إلى أوسع حملة تضامن مع الصحافيين العاملين في فلسطين ‏ولبنان وإلى إدانة "إسرائيل" في كل المحافل الدولية والإنسانية.

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