تكدس جثث الفلسطينيين داخل مستشفى الشفاء

وفي السياق، اعلنت وزارة الصحة بغزة، ان نحو 100 جثة تتحلل في ساحة مستشفى الشفاء ولا يمكننا دفنها، كما ان نحو 200 عائلة في محيط مستشفى الشفاء لا يمكنها التحرك من منازلها.

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، عن وجود 210 شهداء داخل مستشفى الشفاء، حيث يعجز الاطباء عن اخراجهم لدفنهم.

وحذر مدير عام وزارة الصحة الفلسطينية بغزة "منير البرش"، من أن جثث 210 شهداء بينهم نساء وأطفال تتحلل لعدم القدرة على دفنها جراء حصار قوات الاحتلال للمستشفى، فضلا عن انقطاع التيار الكهربائي وانعدام الوقود في مستشفى الشفاء.

وبحسب وكالة شهاب الإخبارية، قال البرش : إن جثث 100 شهيد في مستشفى الشفاء، وجثث 50 شهيدا داخل المستشفى، وجثث 60 شهيدا في الثلاجات تتحلل.

وفي السياق، اعلنت وزارة الصحة بغزة، ان نحو 100 جثة تتحلل في ساحة مستشفى الشفاء ولا يمكننا دفنها، كما ان نحو 200 عائلة في محيط مستشفى الشفاء لا يمكنها التحرك من منازلها.

وورد في هذا التقرير، ان مجمع الشفاء واجه انقطاع التيار الكهربائي ونقص المعدات الطبية ونفاد الوقود ونقص حاد في المياه والغذاء ويحاصره الجيش الصهيوني.