صحيفة فرنسية : 80 % من المشاريع قيد الإنشاء في "إسرائيل" توقفت

ووفقًا للتحقيق الذي أجرته الصحيفة، فقد واجهت شركات التكنولوجيا في الكيان الصهيوني انخفاضا بنسبة تتراوح ما بين 10 الى 15 بالمائة، من حيث القوى العاملة الهواة والمدراء المهنيين بسبب استدعاء قوات الاحتياط للتجنيد في الجيش.

اعلنت صحيفة "لوموند" الفرنسية في تقرير لها، ان 80 بالمائة من جميع المشاريع قيد الإنشاء في "إسرائيل" باتت متوقفة.

وافادت ارنا نقلا عن لوموند، انه تم إغلاق ثلث المطاعم في المدن الكبرى داخل الكيان الصهيوني بسبب نقص الموظفين وقلة العملاء، وجاء في هذا التقرير ان آلاف المتطوعين ياتون من المناطق لمجاورة للعمل في المجالات الخدمية مثل قطف الفاكهة.

ووفقًا للتحقيق الذي أجرته الصحيفة، فقد واجهت شركات التكنولوجيا في الكيان الصهيوني انخفاضا بنسبة تتراوح ما بين 10 الى 15 بالمائة، من حيث القوى العاملة الهواة والمدراء المهنيين بسبب استدعاء قوات الاحتياط للتجنيد في الجيش.

ونقل الصحيفة عن مستثمر فرنسي يقيم في تل أبيب، قوله : إن الاستثمار توقف تماما، ومن الواضح أن القطاع يعاني من أزمة.