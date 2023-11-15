تلاميذ ايران يتألقون في سباق اندونيسيا للاختراعات

اعلن سكرتير الشؤون العلمية بمهرجان "ابن سينا" للتلاميذ في ايران، "مهدي رشيدي"، ان ممثلي المدارس الايرانية المشاركين في مسابقة اندونيسيا العالمية للعلوم والاختراعات (ISIF - 2023)، احرزوا 14 ميدالية ملونة بهذه البطولة.

واوضح "رشيدي"، في تصريح اليوم حول هذه المنافسة الدولية العلمية، ان مسابقة العلوم والاختراعات العالمية – 2023 م ، اقيمت خلال الفترة من 7 الى 11 نوفمبر الجاري بمشاركة 860 فريقا علميا من 21 دولة بما فيها الجمهورية الاسلامية الايرانية.

واضاف، ان تملاميذ ايران تألقوا في هذه المنافسة بإ حرازهم 14 ميدالية؛ ذهبية واحدة و3 فضيات و10 ميداليات برونزية.