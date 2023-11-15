المقاومة الإسلامية تعلن استهداف جنود ومواقع تابعة للعدو الصهيوني في شمال الاراضي المحتلة

وفي بيان اخر اليوم ايضا، اعلن حزب الله لبنان، أن مجاهدي المقاومة الاسلامية استهدفوا (الأحد 12/11/2023)، تجمع مشاة لجيش العدو الصهيوني في موقع "بركة ريشا" بالقطاع الغربي من الحدود اللبنانية - الفلسطينية؛ مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة.

أعلنت المقاومة الإسلامية (حزب الله لبنان)، أن مجاهديها هاجموا اليوم الأحد، تجمعا لأفراد ‏العدو الصهيوني في مثلث "الطيحات رويسة العاصي" شمالي الاراضي المحتلة المتاخمة للجنوب اللبناني، وحققوا فيه إصابات مباشرة.

وبحسب ما افاد به موقع العهد الاخباري، فقد اصدرت المقاومة الاسلامية بيانا بهذا الخصوص، جاء فيه :‏

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صدق الله العلي العظيم

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (14:15) من يوم الأحد 12-11-2023 تجمعًا لأفراد ‏العدو الصهيوني في مثلث الطيحات رويسة العاصي بالأسلحة المناسبة وحقّقوا فيه إصابات ‏مؤكدة.‏

وفي بيان اخر اليوم ايضا، اعلن حزب الله لبنان، أن مجاهدي المقاومة الاسلامية استهدفوا (الأحد 12/11/2023)، تجمع مشاة لجيش العدو الصهيوني في موقع "بركة ريشا" بالقطاع الغربي من الحدود اللبنانية - الفلسطينية؛ مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة.

وعبر بيان ثالث لها الاحد، أعلنت المقاومة الإسلامية استهداف "ثكنة زرعيت" التابعة لجيش الاحتلال الصهيوني ‏بقذائف المدفعية، واكدت بانها حققت إصابات مباشرة فيها. ‏

واكدت المقاومة الاسلامية على انها تقوم بهذه الخطوات، "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييدًا لمقاومته الباسلة والشريفة".