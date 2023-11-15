العميد جلالي: انقطاع سلسلة الخدمة أحد محاور التهديدات السيبرانية

ان خوزستان تحتاج إلى ما بين 200 الى 300 مدرب في مجالات الدفاع المدني، ويمكن الاستفادة من قدرات الجامعات والهلال الأحمر والتعبئة وغيرها من المنظمات في هذا المجال.

اعتبر رئيس منظمة الدفاع المدني في الجمهورية الاسلامية الايرانية العميد غلام رضا جلالي ، انقطاع سلسلة الخدمة أحد محاور التهديدات السيبرانية وقال: ان العدو يسعى لوقف سلسلة الإنتاج والخدمة بهجوم سيبراني بطريقة لا يمكن تتبعها.

وقال العميد جلالي في تصريحه يوم الأحد في اجتماع مجلس الدفاع المدني في محافظة خوزستان جنوب غرب ايران: وفقًا للتقديرات الوطنية، نحن نواجه تهديدا هجينا، سمته الأساسية هي التهديدات الداخلية في قطاعي الصناعة والبنية التحتية في البلاد.

وشدد على الجهود الخاصة التي يبذلها مديرو الأجهزة في القضية الأمنية، وأضاف: يجب اتخاذ الإجراءات اللازمة مع تركيز أجهزة الاستخبارات في البلاد للحد من التهديدات الداخلية.

وقال رئيس منظمة الدفاع المدني في البلاد: بالنظر إلى أن سلاسل الإنتاج الرئيسية في البلاد قد تم استهدافها من قبل العدو، فانه يجب على المديرين الاهتمام بمسألة الأمن بالإضافة إلى المنظور الصناعي من أجل منع تهديد وتغلغل العدو.

*تغيير الرؤية من الصناعي إلى الأمني ضرورة جدية

وأضاف: إن الحد من التهديدات الداخلية في المجالات الصناعية وإدارتها والسيطرة عليها وتغيير الرؤية من منظور صناعي بحت إلى منظور أمني هو ضرورة جدية ويجب معالجتها.

وأشار العميد جلالي أيضًا إلى التهديدات السيبرانية للبنية التحتية وقال: كلما زادت أهمية سلاسل الإنتاج في البلاد في خدمة الشعب، أصبحت تهديدًا ويجب الاهتمام والعناية بها أكثر فاكثر.

وقال رئيس منظمة الدفاع المدني: إن تضخيم العواقب الناتجة وتحويلها إلى تحد وعمل أمني هو أحد المحاور الأخرى للتهديدات السيبرانية.

وأضاف: في التهديدات السيبرانية هناك 4 أنواع من الثغرات الحالية والمعروفة في الأجهزة، الثغرات المخفية والسرية، نقاط الضعف القائمة على الأدوات المزروعة في الأجهزة والبرمجيات، نقاط ضعف استخدام الذكاء الاصطناعي في الهجمات.

*35% من التهديدات السيبرانية تعتمد على الذكاء الاصطناعي

وقال العميد جلالي: ان 35% من التهديدات السيبرانية تعتمد على الذكاء الاصطناعي، ويجب اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا المجال.

وأضاف: سبق أن قمنا في محافظتين بتعيين شركة استشارية لتنفيذ الإجراءات الدفاعية في المؤسسات كأداة تنفيذية. يمكن لمحافظة خوزستان تقديم بعض الشركات الموثوقة في هذا المجال.

وقال رئيس منظمة الدفاع المدني في البلاد: يجب أن تكون لدينا خطة دفاعية خاصة للبنية التحتية التي يستهدفها العدو، لذا يجب على جميع الأجهزة التي تنشط في الإنتاج وخدمة الشعب اتخاذ الإجراءات اللازمة فيما يتعلق بالدفاع المدني.

ووصف الحد من التهديدات الداخلية، وتأمين البنية التحتية لطبقات سلسلة الخدمة للشعب، واستمرارية العمل، بأنها 3 مبادئ مهمة في التعامل مع التهديدات المشتركة.

وقال العميد جلالي: ان صناعات البتروكيماويات والنفط واسعة النطاق للغاية في خوزستان، ولهذا السبب حددنا 5 مجالات حيوية تتعلق بالنفط في البلاد وأنشأنا قيادة الدفاع المدني في هذه المناطق.

واضاف رئيس منظمة الدفاع المدني في البلاد: ان خوزستان تحتاج إلى ما بين 200 الى 300 مدرب في مجالات الدفاع المدني، ويمكن الاستفادة من قدرات الجامعات والهلال الأحمر والتعبئة وغيرها من المنظمات في هذا المجال.

وذكر أن الضمانة التنفيذية لقرارات لجنة الدفاع المدني منصوص عليها في القانون وسيتم التصدي للمخالفين للقانون، وأضاف: ان قرارات اللجنة الدائمة للدفاع المدني يتم ابلاغها بتوقيع رئيس أركان القوات المسلحة وهي إلزامية لجميع المؤسسات العسكرية والمدنية.