العدوان الاسرائيلي يتركز على المستشفيات والاحياء السكنية

وأضاف اشرف القدرة، أن الوضع في محيط المستشفى "ساحة حرب"، مشيراً إلى أن الظروف التي يعيشها المرضى في المجمع "لا يمكن وصفها".

يواصل الاحتلال الاسرائيلي غاراته العنيفة على مناطق متفرقة من قطاع غزة بينما يتركز عدوانه على المستشفيات حيث خرج مجمّع الشفاء في غزة عن الخدمة وسط تكدس الجثث.

وتتواصل المعارك الضارية بين المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال في عدة محاور بقطاع غزة مع دخول الحرب يومها الـ38. ومن أبرز هذه المحاور، محيط مستشفى الشفاء بمدينة غزة، الذي خرج عن الخدمة رسميا، بينما يواصل الاحتلال غاراته العنيفة على مناطق متفرقة من القطاع.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية إنّ طيران الاحتلال الإسرائيلي شنّ سلسلة غارات عنيفة على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

بسبب رفض الاحتلال دخولها؛ مصر تعتذر عن استقبال مساعدات إيرانية لغزة

كشفت مصادر سياسية للميادين أن مصر اعتذرت عن استقبال أي مساعدات إنسانية إيرانية لقطاع غزة، بسبب رفض الاحتلال الصهيوني دخولها إلى القطاع عبر معبر رفح.

وأكدت مصادر سياسية للميادين أن الرئيس الإيراني آية الله السيد "إبراهيم رئيسي"، كرر في لقائه مع نظيره المصري "عبد الفتاح السيسي"، طلب إيران إرسال مساعدات إلى قطاع غزة، وذلك خلال لقائهما على هامش أعمال القمة العربية الإسلامية في الرياض، السبت.

رداً على مسلسل الأكاذيب التي يسوقها الاحتلال يومياً؛ حماس: لسنا طرفاً في إدارة مستشفى الشفاء

قالت حركة حماس، في بيان إنها "ليست طرفاً في إدارة مستشفى الشفاء، ولا وجود لها ضمن هيكلية اتخاذ القرارات فيه"، مشيرة إلى أنه "يخضع بشكل كامل لسلطة وزارة الصحة الفلسطينية، التي تدير شؤونه الإدارية والفنية".

وأوضحت أن بيانها يأتي رداً على مسلسل الأكاذيب التي يسوقها الاحتلال يومياً، وقوله إنه جيش عرض على إدارة مستشفى الشفاء تزويد المستشفى بكمّية من الوقود، ولكن حركة حماس رفضت ذلك.

وأشار بيان الحركة إلى أن "ما كشفت عنه إدارة مستشفى الشفاء من أن عرض الاحتلال تمثَّل في تزويد المستشفى بـ 300 ليتر فقط من الوقود؛ يمثّل استخفافاً بآلام وعذابات المرضى والأطفال الخدّج، والطواقم الطبية، المحاصَرين بين جنباته، بلا ماء أو غذاء أو كهرباء".

خبير إعلام رقمي يؤكد زيف "فيديو الممرضة" في مستشفى الشفاء بغزة

أكد خبير الإعلام الرقمي والتضليل الإعلامي، زيف فيديو ظهرت فيه فتاة تدعي أنها تتكلم من مستشفى الشفاء بقطاع غزة و زعمت فيه أن حركة حماس "سرقت وقودا وأدوية من المستشفى".

وفي حديث للأناضول، أشار "مارك أوين جونس"، الأستاذ بجامعة حمد بن خليفة بقطر، إلى أنّ الأصوات في الفيديو تم التأكد من أنها تأثيرات صوتية مركبة على الفيديو.

استهداف طائرات الاحتلال محيط المستشفى الإندونيسي

شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي غارات مكثفة على محيط المستشفى الإندونيسي في شمال قطاع غزة، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

وأطلق الاحتلال الإسرائيلي قنابل فسفورية كثيفة جداً على محيط مستشفى القدس غرب غزة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة: إن مستشفى الشفاء بشمال القطاع غير قادر على تقديم أي خدمة طبية، بعد نفاد كل الإمكانات منه وانقطاع الكهرباء بشكل كامل ومحاصرة المجمع بالدبابات الإسرائيلية.

وأضاف اشرف القدرة، أن الوضع في محيط المستشفى "ساحة حرب"، مشيراً إلى أن الظروف التي يعيشها المرضى في المجمع "لا يمكن وصفها".

الحرب ضد حماس يكلف اسرائيل 260 مليون دولار يوميا

أكدت وكالة "بلومبرغ" للأنباء، في مقال نشرته، امس الأحد، أن كل يوم یستمر فیه الحرب ضد حرکة حماس يكلف "إسرائيل" 260 مليون دولار.

وأوضحت بلومبرغ أن عجز ميزانية "اسرائيل" في أكتوبر زاد بأكثر من سبعة أضعاف مقارنة بالعام الماضي.