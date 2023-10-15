السيد نصرالله: جميع السيناريوهات جاهزة بالكامل.. وضع المقاومة اليوم ممتاز

قال الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، خلال لقاء وزير الخارجية الإيراني، ان وضع المقاومة اليوم ممتاز وجميع السيناريوهات جاهزة بالكامل. وأدان الأمين العام لحزب الله اللبناني الدعم أحادي الجانب الذي تقدمه الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية لعدوان الکیان الصهيوني علی غزة وقتل الشعب الفلسطيني الأبرياء، وقال: "اليوم وضع المقاومة ممتاز وكل السيناريوهات جاهزة بالکامل ". والتقى وزير الخارجية الايراني "حسين امير عبداللهيان"، الامين العام لحزب الله لبنان "السيد حسن نصر الله". ولدى وصوله الى العاصمة اللبنانية، اعلن وزير الخارجية في تصريح للصحافيين : نحن جئنا الى بيروت لنعلن بصوت مدوّ اننا الى جانب الدول والحكومات الاسلامية، لن نحتمل جرائم الكيان الصهيوني ضد المواطنين في قطاع غزة. واضاف: ان تشريد عشرات الاف الفلسطينيين وقطع المياه والكهرباء والغذاء والدواء عنهم، يمثل جريمة حرب ممنهجة من قبل الكيان الصهيوني؛ محذرا بشان تداعيات استمرار هذه الجرائم بانه سيلقى ردا من قبل سائر المحاور، وان الكيان الصهيوني وحلفاءه سيتحملون تداعيات ذلك. ولفت وزير الخارجية، بانه سيلتقى على امتداد مشاوراته مع المسؤولين العراقيين، بالمسؤولين في لبنان، لمناقشة الوضع الراهن في قطاع غزة وجرائم الحرب التي يمارسها الكيان الصهيوني بحق اهالي القطاع، والاجراءات التي يجب ان تتم في العالم الاسلامي بهذا الشأن؛ مؤكدا على ان ايران ستواصل دعمها للمقاومة. وأدان الجانبان في هذا الاجتماع الدعم أحادي الجانب الذي تقدمه الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية لعدوان الکیان الصهيوني علی غزة وقتل الشعب الفلسطيني الأبرياء وأشادا بالدعم الواسع الذي تحظى به المقاومة الفلسطينية في كافة أنحاء العالم وشددا على ضرورة وحدة وتماسك الدول والحكومات الإسلامية وطالبي الحرية في العالم والعمل الفوري والمنسق لوقف جرائم الکیان الصهيوني.