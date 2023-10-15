المشاط : "طوفان الأقصى" عنوان تحول وبداية تاريخ

قال رئيس المجلس السياسي الأعلى في حكومة الانقاذ اليمني اليمنية "مهدي المشاط" : ان "عملية طوفان الأقصى" مثّلت عنوان تحول وبداية تاريخ ولن يتعافى العدو الإسرائيلي بعدها على الإطلاق. وفي اتصال هاتفي اجراه اليوم الجمعة مع الامين العام لحركة الجهاد الاسلامي الفلسطينية "زياد النخالة"، بارك المشاط للشعب الفلسطيني والأمة الإسلامية بعملية "طوفان الأقصى"؛ مؤكدا بانها "مرّغت أنف العدو الصهيوني في الوحل وقدمته على حقيقته ككيان هش وآيل للسقوط"؛ ومجددا الاعلان عن موقف اليمن قيادة وشعباً المبدئي والديني والأخلاقي في مناصرة الشعب الفلسطيني حتى النصر الكامل. واضاف : إن القضية الفلسطينية، هي القضية المركزية للأمة العربية والإسلامية، وفلسطين هي المترس الأول المتقدم للأمة، وها هي اليوم حركات المقاومة في فلسطين تخوض بمجاهديها وأبطالها معركة الأمة كل الأمة؛ وفق موقع المسيرة الاخباري. وتابع القيادي في حركة انصار الله اليمنية : ان ما يقوم به العدو الصهيوني ضد المدنيين في غزة، جرائم ضد الإنسانية مدانة ولن ينجو من تبعاتها وسترتد عليه في القريب العاجل. وأدان المشاط الموقف الأمريكي والغربي المؤيد والداعم لكل الجرائم التي يرتكبها العدو الصهيوني بحق المدنيين من أبناء غزة، مشيراً إلى أن أمريكا سقطت سقوطا ذريعاً ومدوياً ولن يكون في مقدورها أن تعيد لإسرائيل كرامتها المبعثرة. كما أشاد بوحدة الموقف الفلسطيني الشعبي وحركات المقاومة الفلسطينية في الرد على العدو الصهيوني وردعه، باعتبارها خطوة مهمة في سبيل الانتصار للقدس واستعادة الحق الفلسطيني كاملاً، بتحرر الأرض والمقدسات وخروج الأسرى وعودة الشتات إلى أرض فلسطين. ودعا رئيس المجلس السياسي الاعلى في حكومة الانقاذ اليمنية، كافة الدول العربية والإسلامية إلى اتخاذ مواقف مساندة للشعب الفلسطيني ومقاومته المجاهدة ودعمها بالمال والسلاح، ومقاطعة البضائع الأمريكية والإسرائيلية. الى ذلك، عبر الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، عن شكره لمواقف المشاط وتواصله ومتابعته للقضية والشعب والمقاومة الفلسطينية؛ مؤكدا بان ذلك يعكس مدى ما تعيشه فلسطين واليمن من مظلومية من قبل قوى الهيمنة والاستكبار العالمي. وثمن النخالة ايضا، موقف الشعب اليمني "الشجاع والثابت والصادق"، مع القضية الفلسطينية، قائلا : إن الفلسطينيين يراهنون على الشعب اليمني في الوقوف ونصرة الشعب الفلسطيني. وحيا الامين العام لحركة الجهاد الاسلامي، "الاحتشاد الجماهيري الكبير والواسع للشعب اليمني في العاصمة صنعاء وبقية المحافظات الداعم والمساند للقضية الفلسطينية".