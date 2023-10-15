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ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" على غزة الى 1799 شهيدا
رمز الخبر:
۶۸۳۱۳
تأريخ النشر:
14 October 2023
أعلنت وزارة الصحة في غزة أن 1799 فلسطينيا استشهدوا جراء الضربات الجوية الإسرائيلية على غزة منذ السبت الماضي. وأضافت الوزارة في بيان عصر اليوم الجمعة، أن 6388 شخصا أصيبوا بجروح جراء تلك الضربات على القطاع منذ بدء عملية طوفان الاقصى البطولية حتى الان.
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