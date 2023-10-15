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وزيرا الاقتصاد الايراني والباكستاني يؤكدان على تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين

في سياق منفصل، التقى وزير الاقتصاد الايراني في المغرب ايضا، مع رئيس بنك التنمية الاسلامي "محمد الجاسر" وبحث الجانبان في اليات الدفع بالبرامج المشتركة، وانجاز مشاريع البنك الاسلامي التي دخلت حيز التنفيذ في ايران.
رمز الخبر: ۶۸۳۱۲
تأريخ النشر: 14 October 2023
اكد وزيرا الاقتصاد والشؤون المالية الايراني والباكستاني، على التزامهما بالتعهدات المتبادلة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين. وافادت ارنا، نقلا عن العلاقات العامة لوزارة الاقتصاد الباكستانية، ان السيدة "شمشاد اختر" وزير المالية في دولة باكستان المؤقتة، اجرت مباحثات اليوم على هامش اجتماع البنك الدولي في المغرب، مع وزير الاقتصاد والمالية الايراني "سيد احسان خاندوزي". واستعرض الجانبان في هذا اللقاء، السبل الكفيلة بتطوير التعاون الاقتصادي واليات تعزيز التجارة والاستثمارات المشتركة. في سياق منفصل، التقى وزير الاقتصاد الايراني في المغرب ايضا، مع رئيس بنك التنمية الاسلامي "محمد الجاسر" وبحث الجانبان في اليات الدفع بالبرامج المشتركة، وانجاز مشاريع البنك الاسلامي التي دخلت حيز التنفيذ في ايران.
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