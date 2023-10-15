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مرجع ديني في ايران يحثّ مقلديه على تقديم المساعدات للشعب الفلسطيني

واضاف البيان، ان مقلدي اية الله نوري همداني، يسمح لهم بتخصيص ثلث المبالغ الشرعية التي في ذمتهم، الى هذا الامر.
رمز الخبر: ۶۸۳۱۱
تأريخ النشر: 14 October 2023
اعلن مكتب "اية الله حسين نوري همداني"، ان سماحته اجاز لمقلديه بتخصيض ثلث المبالغ الشرعية (سهم الامام عليه السلام) التي في ذمتهم، لمساعدة الشعب الفلسطيني المظلوم. وجاء في بيان صادر عن مكتب المرجع الديني "نوري همداني" اليوم، انه نظرا لتوسع الهجمات الاجرامية التي يشنها الكيان الصهيوني على الشعب الفلسطيني المظلوم في غزة، وتجاهل وتقاعس الدول الاسلامية والصمت المقيت من جانب المنظمات التي تنادي بالحرية وحقوق الانسان مسايرة لسياسات بعض الدول الغربية قبال هذه المجازر، فإنه يتعين على جميع الشعوب ان تعرب عن استنكارها لتلك الهجمات وجرائم القتل الوحشية، وتبادر الى تقديم جميع انواع الدعم للشعب الفلسطيني المظلوم وباستخدام كافة الطرق المتاحة. واضاف البيان، ان مقلدي اية الله نوري همداني، يسمح لهم بتخصيص ثلث المبالغ الشرعية التي في ذمتهم، الى هذا الامر.
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