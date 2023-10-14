سرايا القدس تهدد باتساع رقعة المواجهة مع الجيش الصهيوني

مع استمرار العدوان الاسرائيلي على غزة وقطع الاحتلال للكهرباء والمياه والوقود مما يتسبب في كارثة صحية وبيئية وخيمة في القطاع، اعلنت سرايا القدس الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي باتساع رقعة المواجهة مع الجيش الصهيوني قريبا، متوعدا كيان الاحتلال بضربات خارج فلسطين المحتلة. دخلت معركة طوفان الأقصى يومها السادس، باستمرار الاشتباكات الباسلة والرشقات الصاروخية التي وصلت إلى حيفا وشلت العمل بمطار بن غورويون، في وقت ارتفعت حصيلة قتلى الاحتلال إلى أكثر من 1200 قتيل. وأقرت قوات الاحتلال باندلاع اشتباكات في زكيم وعسقلان ومحاور أخرى، ما يفند ادعاءاتها السابقة باستعادة السيطرة على مستوطنات الغلاف. ونشر جيش الاحتلال الإسرائيلي أسماء 31 جنديا إضافيا قتلوا منذ بدء المواجهات مع المقاومة الفلسطينية السبت، ليرتفع بذلك العدد المعلن لقتلى الجيش إلى 220 ضابطا وجنديا. اشتباكات ضارية ومسيرات حاشدة في الضفة تضامنا مع اشتعلت محاور التماس مع قوات الاحتلال الصهيوني في الضفة الغربية المحتلة بمواجهات واشتباكات ضارية، وانطلقت مسيرات حاشدة تضامنا مع قطاع غزة وتنديدا بالجرائم التي يرتكبها الاحتلال. وفجر اليوم، أطلق مقاومون النار تجاه المستوطنين وجنود الاحتلال في منطقة جبل صبيح في بلدة بيتا جنوب نابلس. وأعلنت كتيبة جنين استهداف قوات الاحتلال وآلياته في عدة محاور بجنين بالرصاص والعبوات الناسفة، مؤكدة إيقاع إصابات مباشرة. الولايات المتحدة قامت بسد النقص في ترسانة الكيان الصهيوني من الصواريخ اعلن البيت الأبيض أن وشنطن أعطت "إسرائيل" ما ينقصها من صواريخ لـ"القبة الحديدية". وأعلن منسق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض، جون كيربي، أن الولايات المتحدة قامت بسد النقص في ترسانة إسرائيل من الصواريخ الاعتراضية لمنظومة "القبة الحديدية" الدفاعية. الجامعة العربية تدين الحصار الصهیوني لغزة وقتل المدنيين دانت الجامعة العربية الحصار الصهیوني المطبق على قطاع غزة ووقتل المدنيين مؤکدة علی ضرورة رفع الحصار عن قطاع غزة، والسماح بشكل فوري بإدخال المساعدات الإنسانية والغذاء والوقود اليه، بما في ذلك من خلال منظمات الأمم المتحدة" دمار في مدينة غزة دُمّرت ثلاثة أحياء سكنية على الأقل بشكل شبه كامل في قطاع غزة خلال اليومين الأخيرين، على وقع عدوان إسرائيلي هو الأعنف في تاريخه، يطاول كل شيء في البقعة الجغرافية الصغيرة التي لا تزيد مساحتها عن 365 كيلومتراً مربعاً، بما فيها الاحتياجات الإنسانية والطبية. ارتفاع عدد شهداء العدوان الصهيوني على غزة إلى 1200 أعلنت وزارة الصحة في غزة، فجر اليوم الخميس، ارتفاع عدد الشهداء إلى قرابة 1200 والإصابات إلى 5600، منذ فجر السبت الماضي. صدمة الكيان الصهيوني من طوفان الاقصى اكد ممثل حركة الجهاد الاسلامي في ايران ناصر ابوشريف بان عملية طوفان الاقصى جعلت الكيان الصهيوني في صدمة وفاقت نتائجها التوقعات. وقال ابوشريف خلال ندوة عقدت امس الاربعاء بعنوان "طوفان الأقصى؛ أسبابها وآفاقها"، أن ما يحدث اليوم في غزة ويمكن رؤيته على شاشة التلفزيون هو محرقة حقيقية، واوضح: إن الكيان الصهيوني يستخدم طائرات إف 16 وإف 35 وأغلبها يقودها طيارون اميركيون يقومون باسقاط كافة أنواع القنابل المحرمة دولياً، على أهل غزة. وهذه القنابل التي يتم إسقاطها على غزة تشبه تلك التي استخدمت في العراق.