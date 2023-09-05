نائبة سورية: امريكا تسعى لاطلاق سراح الدواعش وإعادة نشرهم

قالت عضو مجلس الشعب السوري "جويده ميخائيل ثلجة"، ان الولايات المتحدة الأمريكية تحاول إطلاق سراح الدواعش وإعادة نشرهم في الأراضي السورية. وقالت ثلجة في حديث لوكالة المعلومة: إن اميركا كل ما وجدت نفسها محاصرة وتخسر المعركة تتجه نحو اطلاق سراح الدواعش والارهابيين من السجون لعودة الاضطرابات. وأضافت أن مسلسل عودة إطلاق سراح التنظيمات الإرهابية حجة لاعادة احتلال الاراضي السورية ونهب الثروات بالتبرير والحجج الواهية بأنها تحارب الارهاب وداعش. ولفتت إلى أن هذا الامر بات مفضوحا للقاصي والداني واميركا وادواتها الى الزوال وستبقى سورية واحدة موحدة. وفی سياق متصل ارجع عضو مجلس الشعب السوري مغيث ابراهيم، سبب تصاعد المشاكل الشعبية والاقتصادية في سوريا الى وجود الاحتلال الأمريكي على أراضي بلاده، مؤكدا أن ارتال الاحتلال الأمريكي تواصل نهب الثروات السورية.