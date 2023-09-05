العراق يثمن دور ايران لتسهيل حركة زوار الاربعينية الاجانب

جاء ذلك على لسان المتحدث باسم الداخلية العراقية "خالد المحنا" قوله لشبكة العهد الاخبارية، ان اعداد الزوار يزداد يوما بعد يوم مع اقتراب ذكرى اربعينية استشهاد الامام الحسين (ع)،؛ مؤكدا في الوقت نفسه على استمرار الاجراءات بكل انسيابية لتسهيل حركة الزوار وحمايتهم.

اعربت وزارة الداخلية العراقية عن تقديرها لقاء جهود المسؤولين الايرانيين لتسهيل حركة الزوار الاجانب الذين يسلكون الاراضي الايرانية ذهابا وايابا لزيارة العتبات المقدسة في العراق. جاء ذلك على لسان المتحدث باسم الداخلية العراقية "خالد المحنا" قوله لشبكة العهد الاخبارية، ان اعداد الزوار يزداد يوما بعد يوم مع اقتراب ذكرى اربعينية استشهاد الامام الحسين (ع)،؛ مؤكدا في الوقت نفسه على استمرار الاجراءات بكل انسيابية لتسهيل حركة الزوار وحمايتهم. وعزا المتحدث باسم الداخلية العراقية، الاسباب في نجاح البرامج والخطط المحددة لاستضافة الزوار، الى الجهود الحثيثة بما في ذلك تعاون مسؤولي الجمهورية الاسلامية الايرانية في سياق استقبال الزوار الاجانب وايضا اتخاذ اجراءت اخرى مثل تعزيز البنى التحتية وانشاء محطات لاستضافة الزوار وتطوير المعابر الحدودية ومكافحة المخدرات وتسهيل الحركة المرورية على طريق الزوار.