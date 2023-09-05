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وزير الصناعة الايراني: كبح التضخم يتحقق بنمو الانتاج

وأشار وزير الصناعة والتعدين والتجارة إلى أن استغلال هذا المشروع سيحقق عوائد ملحوظة للبلاد بالإضافة إلى التوفير المناسب للعمالة بهذه المنطقة.
رمز الخبر: ۶۸۱۶۶
تأريخ النشر: 03 September 2023
أكد وزير الصناعة والتعدين والتجارة الايراني عباس علي آبادي على بذل الجهود لتحقيق شعار هذا العام وقال: إن كبح التضخم وخلق فرص العمل سيتحقق مع نمو الإنتاج. وأضاف علي آبادي، السبت، على هامش زيارته لمشاريع مدينة دليجان: "الغرض من الزيارة إلى المحافظة المركزية (وسط) هو تحقيق شعار العام، وان نمو الإنتاج يتحقق من خلال كبح التضخم." وتابع: القيمة المضافة تكمن في صناعات المنبع، وبناء على ذلك بدأت العمليات التنفيذية لمشروع تطوير وحدة الألياف لمدينة دليجان، ومن المؤمل أن يبدأ تشغيل هذا المشروع مع نهاية العام الجاري (العام الايراني ينتهي في 19 اذار/مارس). وأشار وزير الصناعة والتعدين والتجارة إلى أن استغلال هذا المشروع سيحقق عوائد ملحوظة للبلاد بالإضافة إلى التوفير المناسب للعمالة بهذه المنطقة.
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